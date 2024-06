Han 'sanja Litijsko', Katičeva ne sme posredovati revizije, Hötzlova odsotna

Afera, ki je nedvomno najbolj ranila Socialne demokrate, imena nekaterih ključnih akterjev so tako ali drugače povezana prav z SD-jem. Afera je odnesla ministrico in posredno tudi predsednico ter na drugi strani, v za stranko zahtevnih časih, ustoličila sedanjega ministra za gospodarstvo in predsednika SD Matjaža Hana.

"Zdaj bom nekaj povedal, in sicer da sanjam to Litijsko," je komentiral Han ob novem poglavju, ki ga z notranjo revizijo piše afera Litijska. "Jaz je sicer še nisem prebral, ker je še ni v javnosti. Medijsko smo jo prebrali, nekaj sem seveda tudi slišal od ministrice Katičeve, ampak še enkrat, jaz v tej zgodbi nočem biti politični arbiter in odločati, kdo je kriv in kdo ne. Naj to res odkrijejo tisti, ki so za to pristojni," še dodaja Han.

V vladi so sicer večkrat opozorili, da dokumenta sploh še niso videli. Tudi zato so v Golobovem kabinetu na Katičevo že naslovili prošnjo, da naj v skladu s svojimi pristojnostmi posreduje poročilo notranje revizije.