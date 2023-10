Matjaž Nemec: Predsednik vlade bo moral spremeniti svoj slog vladanja

Tisto, kar nas v tem trenutku zelo bega, je čisto človeški odnos, ki ga ima predsednik vlade, pa ne do partnerjev, ampak do svojih kolegov. Upam, da bo predsednik vlade spremenil svoj slog vladanja; če ga ne bo, se namreč prav lahko zgodi to, kar se je dogajalo prejšnjim vladam z novimi obrazi. Privilegij vseh levih vlad v zadnjih letih, tako Matjaž Nemec, je, da imajo nasproti Janeza Janšo, ki je za del družbe nesprejemljiva politična izbira. Slabo pa je, ko smo priče nekaterim početjem in nekaterim aferam, ki spominjajo prav na zadnjo Janševo vlado.

To je nekaj poudarkov iz pogovora z gostom Popkasta, poslancem v Evropskem parlamentu Matjažem Nemcem, ki je hkrati tudi podpredsednik stranke SD, Socialnih demokratov, torej ene izmed strank vladajoče koalicije. Na vprašanje, komu v sporu med nekdanjo direktorico policije in notranjo ministrico Tatjano Bobnar in predsednikom vlade bolj verjame, je dejal: "Tatjana Bobnar je bila, ko govorimo o depolitizaciji, sama deležna izjemnih pritiskov s strani prejšnje oblasti. In če kdo v tej državi ve, kako streči v skladu z zakoni, da se ustvari sistem, ki bi se organiziral na način, kako delovati, da noben vpliv, ne notranji ne zunanji, ne bo vplival, je to ona". Nemec je sicer poudaril, da je njegova stranka zadnja, ki bi si želela rušiti vlado. Govoril je tudi o človeku, pri katerem je začel politično kariero – Borutu Pahorju. Kako gleda nanj danes, s časovne distance? Če smo prav razumeli sicer diplomatski odgovor, se je Pahor po njegovem v teh letih odmaknil od vrednot socialne demokracije. Ali drži, da se prijaznost v politiki včasih enači tudi s praznostjo, tudi to smo ga vprašali. Nemec meni, da se prijaznost bolj kot s praznostjo povezuje, neupravičeno, s šibkostjo. Kako gleda svoje kolege poslance? Si po njegovem vsi zaslužijo lepe bruseljske plače? Pričakuje znotraj stranke spopad glede liste kandidatov za Evropski parlament? Ga zanima vrnitev v domačo politiko? Tam ga namreč, vsaj v zadnjem času, skrbi pomanjkanje človečnosti v medsebojnih odnosih. Še več v daljšem pogovoru z Matjažem Nemcem, ki bi ga, slišali boste, zakaj, lahko označili za enega izmed naših najuspešnejših evropskih poslancev. Je ambicioznost v Sloveniji res greh, kot pravi sam?