Nemec: Von der Leynova nima naše podpore, imamo svojega kandidata

9. junija nas čakajo volitve za Evropski parlament in devet poslank in poslancev boste volivke in volivci poslali v Bruselj in upali, da bo njihov glas dobro slišan. Predvsem pa, da bodo uspeli prodreti s kakšno svojo idejo, pobudo in spremembo, ki bo naš svet naredila bolj varen, bolj prijazen za življenje. Socialni demokrati so v Evropskem parlamentu del socialistov in demokratov, ki je druga največja politična skupina v evropskem parlamentu, v tem mandatu so imeli dva poslanca, Milana Brgleza in Matjaža Nemca, ki bo tokrat nosilec liste. Kako komentira dogajanje v Gazi in Ukrajini in kje vidi Evropski parlament v naslednjem petletnem obdobju?