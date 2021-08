Matjaža Tribušona ovadili zaradi spolnega nasilja in šikaniranja

Junija so ljubljanski kriminalisti zaradi kaznivih dejanj s področja spolne nedotakljivosti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper profesorja na eni od ljubljanskih fakultet, poroča današnje Delo . Na ljubljanskem okrožnem tožilstvu so kazensko ovadbo prejeli 7. junija. "V zadevi državnotožilska odločitev še ni bila sprejeta," je za časnik povedala Katarina Bergant , vodja tožilstva. Kazenski zakonik sicer določa, da se za kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja storilca kaznuje z do osemletno zaporno kaznijo. "Kdor na delovnem mestu ali v zvezi z delom s spolnim nadlegovanjem, psihičnim nasiljem, trpinčenjem ali neenakopravnim obravnavanjem povzroči drugemu zaposlenemu ponižanje ali prestrašenost, se kaznuje z zaporom do dveh let," pa kazenski zakonik pravi glede šikaniranja na delovnem mestu. Matjaž Tribušon se sicer na obtožbe v zvezi z domnevno neprimernimi oziroma nezakonitimi dejanji do zdaj ni odzval.

Spomnimo, da je 1. februarja Mia Skrbinac spregovorila o spolnem nadlegovanju, ki ga je bila deležna med letoma 2014 in 2016, ko je profesor igre nad njo izvajal psihično in fizično nasilje, tako na urah igre, zapakirano v študijski proces, kot tudi zunaj predavalnice, na hodnikih. Žrtev je storilca pozneje prijavila tudi na Univerzo, s prijavo pa so se seznanili tudi na AGRFT. Še pred tem je tudi sama igralska akademija na ljubljansko tožilstvo vložila naznanilo dejstev v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja.

Priznanje slovenske igralke je v javnosti sprožilo burne odzive. Oglasili so se tudi njeni igralski kolegi in kolegice ter jo pri pogumnem priznanju podprli. Strinjali so se, da se to ne bi smelo dogajati in da morajo biti odgovorni kaznovani. Marca se je nato zvrstilo še nekaj pričevanj, v obravnavi pa je bila še ena prijava. V kolegiju profesorjev na AGRFT so poudarili pomen jasne meje med etičnim in etično spornim obnašanjem, v prihodnje bodo tudi previdnejši pri izbiri pedagoških sodelavcev, so napovedali.