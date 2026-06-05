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Slovenija

Matoz: Časa ni dosti, treba je delati, gremo

Ljubljana, 05. 06. 2026 11.56 pred 13 minutami 5 min branja 68

Avtor:
K.H. STA
Franci Matoz

Novi notranji minister Matoz je ob prevzemu poslov ocenil, da stanje ni rožnato. Z ekipo bodo delo začeli takoj, v njej se mu ob državnih sekretarjih pridružuje tudi nekdanja direktorica NPU Petra Grah Lazar. Med prvimi ukrepi je navedel vzpostavitev avtocestne policije. Novi minister za obrambo Valentin Hajdinjak pa je ob primopredaji poslov napovedal nadgradnjo dosedanjih dobrih ukrepov. Posebno pozornost bodo namenili kadrovski zmogljivosti Slovenske vojske, modernizaciji in kibernetski obrambi. "Predvsem pa želim, da Slovenija ostane kredibilna in odgovorna članica Nata in EU," je poudaril.

Franci Matoz je posle na notranjem ministrstvu prevzel od predhodnika Branka Zlobka, ki je novemu ministru zaželel "modrosti in modrih odločitev".

Matoz pa je ob seznanitvi s stanjem na področju, ki bo odslej pod njegovim okriljem, ocenil, da notranje ministrstvo in organe v njegovi sestavi, med drugim policijo, z ekipo sprejemajo v stanju, ki ni "najbolj rožnato". Po njegovih besedah sicer to ne leti na njegovega predhodnika na čelu resorja, ampak na celotno situacijo.

"Časa ni dosti, treba je delati, gremo," je dejal. Med ukrepi, ki jih je treba čim prej implementirati, je "glede na stanje prometne varnosti in stanje na avtocestah" navedel vzpostavitev avtocestne policije. Čaka ga tudi "ureditev stvari" v zakonu o javnih uslužbencih, do tedaj pa bo po Matozovi napovedi pripravljen tudi razpis za generalnega direktorja policije.

Na mesto vršilca dolžnosti je sicer vlada na četrtkovi seji imenovala Danijela Lorbka, ki je na čelu policije nasledil Damjana Petriča, izjavo po prevzemu poslov pa bo dal danes ob 13. uri. Matoz je izbiro Lorbka danes pojasnil z besedami, da gre za kariernega policista, ki je že opravljal pomembne naloge v policiji. Meni, da se bosta dobro ujela.

Matozu se sicer v ožji ekipi pridružuje kar nekaj znanih obrazov, vlada je za njegova državna sekretarja doslej imenovala Boža Predaliča in Franca Kanglerja, ki sta ti funkciji že zasedala v tretji vladi Janeza Janše. V kabinetu pa se mu bo pridružila nekdanja direktorica Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Petra Grah Lazar, za katero je Matoz prepričan, da bo lahko pripomogla s kariernimi izkušnjami v policiji, razmišlja, da bo zasedla mesto vodje njegovega kabineta.

Matoz pa načrtuje tudi novo sistematizacijo delovnih mest, notranjemu ministrstvu se namreč v tem mandatu pridružujeta tudi ministrstvi za javno upravo in za digitalizacijo. "Pričakujem, da bodo določeni kadri odveč oziroma bodo presežki," je ob tem ocenil. Če nato ne bodo možne prezaposlitve na druge resorje oz. delovna mesta, tako ne izključuje kadrovskih rezov.

Dosedanji minister Zlobko pa je ob predaji poslov poudaril, da je varnost v najširšem pomenu temelj zaupanja v državo, notranje ministrstvo pa ima pri tem ključno odgovornost, da z doslednim, preglednim in strokovnim delovanjem zagotavlja varno okolje za vse. Kot je spomnil, je sam vodenje resorja prevzel lani po smrti Novomeščana in ob velikih pričakovanjih na področju zagotavljanja varnosti, zlati na območju jugovzhodne Slovenije.

"Danes lahko rečem, da smo skupaj z ekipo opravili dobro delo," je dejal. Med nekaterimi pomembnejšimi projekti je naštel posodobitev policijske zakonodaje in zakonodaje, ki se dotika tujcev, ukrepe za zagotavljanje varnosti v šolah in fakultetah v primeru groženj, ukrepe proti nasilju na športnih prireditvah ter projekt nakupa helikopterjev nujne medicinske pomoči.

Novi obrambni minister Hajdinjak: Želim, da ostanemo kredibilna članica Nata in EU

"Ministrstvo z ekipo prevzemamo v času zahtevnih varnostnih razmer, ko mir in varnost v Evropi žal nista več samoumevna. Moja naloga bo zagotoviti, da bo imela Slovenija sodoben, učinkovit in odziven obrambni sistem ter visoko stopnjo pripravljenosti na vse vrste varnostnih izzivov," je v izjavi za medije ob primopredaji poslov z dosedanjim ministrom Borutom Sajovicem dejal novi minister za obrambo Valentin Hajdinjak.

Napovedal je, da bodo zaveze Natu, ki segajo že v leto 2014, izpolnjevali odgovorno, transparentno in skladno z nacionalnimi interesi. "Varnost države mora namreč biti področje povezovanja, nikakor pa ne področje delitev," je poudaril.

Povedal je, da bo enako pomemben del njegovega dela sistem zaščite in reševanje, za katerega je ocenil, da je eden največjih ponosov Slovenije. "Prostovoljci, gasilci in vsi drugi pripadniki sistema bodo imeli v meni in moji ekipi zanesljivega partnerja, sogovornika in zaveznika," je dejal.

Dosedanji minister Borut Sajovic je danes ponovno ocenil, da predaja sistem v dobri kondiciji. Spomnil je, da je vlada na področju obrambe izpeljala vrsto projektov, je pa treba po oceni Sajovica "gotovo postoriti še kaj več, kar se tiče obrambnih izdatkov". Vztraja pa, da je varnost širok pojem, torej da vanjo sodi tudi odpornost in logistika.

S smerjo, ki jo je začrtal Hajdinjak, je Sajovic zadovoljen. Novi minister Hajdinjak je namreč izpostavil pomen vlaganja v zaposlene, kar je treba po besedah Sajovica okrepiti. "Želim si, da je na vrhu vrednot Slovenije domovina, potem človečnost, ljudje, potem pa šele stranke," je dejal Sajovic. Zdaj že nekdanji minister je primopredajo sklenil s prispodobo. Kot je dejal, minister ni nekdo, ki z ladjo ponovno izpluje iz luke na pot, ampak nekdo, ki plovbo nadaljuje in jo zapusti, ko je za to čas.

Vlada je na ustanovni seji za državna sekretarja na ministrstvu za obrambo imenovala nekdanjega veleposlanika pri zvezi Nato in asistenta s fakultete za družbene vede Erika Kopača ter nekdanjo poslanko NSi Vido Čadonič Špelič. Za generalnega direktorja obveščevalno-varnostne službe ministrstva pa je imenovala Gregorja Majcna.

Na zunanjem ministrstvu danes le tehnični del primopredaje poslov

Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je danes s sodelavci prejšnje ministrice Tanje Fajon izvedel le tehnični del primopredaje poslov. Politični del bo po dogovoru med ministroma potekal osebno v začetku prihodnjega tedna, so pojasnili na ministrstvu.

Kajzer je v četrtek po prvi seji vlade dejal, da bodo prve poteze zunanjega ministrstva pod njegovim vodstvom tiste, ki jih je napovedal v državnem zboru. Na torkovi predstavitvi pred pristojnima parlamentarnima odboroma je med prioritetami izpostavil krepitev vloge Slovenije v EU in zvezi Nato, pa tudi krepitev gospodarske diplomacije. Omenil je tudi podporo širitvi EU z državami Zahodnega Balkana, odnose s sosedami in regionalno sodelovanje v srednji Evropi ter okrepitev sodelovanja z ZDA.

Novi zunanji minister je po prisegi dejal, da se namerava najprej pogovoriti s kolegi iz sosednjih držav.

Preberi še Sar in Kajzer na telefonu: Izrael odpira veleposlaništvo v Ljubljani

Že v četrtek zvečer pa se je po telefonu pogovarjal z izraelskim kolegom Gideonom Sarom. Ta mu je čestital ob imenovanju, govorila sta tudi o napovedanem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani in poglobitvi sodelovanja med državama. Sar je Kajzerja tudi povabil na obisk.

Da bo nova vlada spremenila politiko do Izraela, je sicer Kajzer napovedal že v predstavitvi v DZ, ko je dejal, da Izraela "ne bomo več obsojali in dajali moralnih ali vrednostnih sodb". V četrtek, neposredno po potrditvi ministrske ekipe Janševe vlade so s pročelja vladne palače sneli palestinsko zastavo, ki je bila simbolno izobešena konec maja 2024, ko je Golobova vlada priznala Palestino.

Poglavja:
Na vrh Novi obrambni minister Hajdinj Na zunanjem ministrstvu danes
franci matoz notranji minister valentin hajdinjak obrambni minister

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KOMENTARJI68

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simple man
05. 06. 2026 14.06
Etični iz JZ Slovenije so že spakirali....
Odgovori
-1
0 1
Roso
05. 06. 2026 14.05
REalen Prevod Depilirančeve Izjave glasi : "Časa ni dosti , treba je krasti. Gremo ."
Odgovori
+5
5 0
Maki3322
05. 06. 2026 14.05
Zdaj bo dosti stvari zastaralo? Tako kod Patrija.
Odgovori
+3
3 0
televizija2000
05. 06. 2026 14.09
Sploh se ne bo preiskovalo...
Odgovori
0 0
zajfa
05. 06. 2026 14.02
Ta Vlada bo glede na ambicije pravega predsednika vlade to je Bitenca + nategunov iz GZS imela epsko kratek mandat. Prognoziram proteste, kot jih Evropa (ne samo Slovenija) še ni videla v roku 12 mesecev. Takrat bo Resnica prisiljena v obrat za 180 stopinj, če bodo hoteli še kdaj videti parlament. Logar itak ne bo več prišel v njega. Čaka ga ta čudoviti svet dejanskega dela za tekočim trakom skupaj z Evico. Da bosta občutila minimalca in ta inovacijski preboj na katerem jaha ta vukojebina že 35 let.
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0 0
dededetox
05. 06. 2026 14.00
Hajdinjak z afero na Darsu je zamenjal Sajovica z nepremičninskimi aferami! Tako da edina prednost te menjave je, da Hajdinjak izgleda bolj ohranjeno!
Odgovori
+3
3 0
pešec
05. 06. 2026 13.59
Če drugega ni, imajo pa glavce vsaj izkušeno veterinarko.
Odgovori
+2
2 0
korcula1
05. 06. 2026 13.58
Kako nakladanje
Odgovori
0 0
zajfa
05. 06. 2026 13.58
S tem omnibus zakonom ki so ga po Hitlerjevo (blitzkrieg) vložili, so naredili 99% vsega kar so hoteli. Zato je upravičeno PV Janša rekel, da bo to dolgočasen mandat primeren za golf in za druženje z najbogatejšimi; a za vas ostale malo muzike in domoljubje ter slovenske pesmi. Ne rabijo nič več narediti, ker s tem sranjem od zakona bodo naredili vse in še več. Da pa se ne bi džabe motali, bodo še dodatno zlezli v guzice dobro plačanim, faraonskim bodočim upokojencem, ki zasedajo "sedeča" lepo plačana delovna mesta, da bodo ob super plači dobivali ob izpolnjevanju pogojev še celotno penzijo poleg, kot da je penzija 100% odsev vplačanih prispevkov in ne "dohodek ki ti pripada, ko nisi več zmožen za delo"; s tem bodo še dodatno povzročili "demografsko katastrofo", saj bodo ta "super dobra delovna mesta" še več let nedostopna za mlade, da bi si lahko ustvarili družino, kupili stanovanje itd. Ker pa to še ni dovolj, bodo zdaj, ko bo šel denar iz zdravstva lepo v naročje zasebnikom, čez noč vse čakalne vrste (ki so umetno ustvarjene za samo en cilj) izginile, kot veliki čudež. Le zakaj? I nikomu ništa bi rekel Pučnik, ki se kot SOCIAL -demokrat obrača v grobu, ko gleda svojega vajenca, kaj dela, oziroma kaj ne dela.
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+1
2 1
Bozjidar
05. 06. 2026 13.53
Plasticna faca kot Latoya😂
Odgovori
+3
4 1
SpamEx
05. 06. 2026 13.52
A Hojsu pa mama ni pustila da bi bil Minister?
Odgovori
+5
6 1
boslo
05. 06. 2026 13.50
Problem je, ker sektaši enega mafijskega odvetnika častite kot boga, drugega pa pribijate na klin. Zakaj dvojna merila?
Odgovori
+4
4 0
kle21
05. 06. 2026 13.49
kaj le Matoz tovori v svojem nahrbtniku..:-)
Odgovori
+3
4 1
zajfa
05. 06. 2026 13.59
Ta nahrbtnik košta cca. 2000eur ... Tako, da še en dokaz, da bo delal za vse ljudi. :))
Odgovori
+1
1 0
aljoteam
05. 06. 2026 13.49
Top 5 najslabših ministrov vseh časov pri nastopu delovnega mesta. Se bojim da bo na koncu mandata ministra, če ga bo dočakal, bil top 3 najslabših. Pa naj me preseneti :/
Odgovori
+4
5 1
kivzfccz
05. 06. 2026 13.39
upam,da sedaj zamenjajo pristranske administratorje.
Odgovori
+3
4 1
Gutenberg
05. 06. 2026 13.53
Sploh na nacionalki.
Odgovori
-1
0 1
pešec
05. 06. 2026 14.01
Samo lepe in naše.
Odgovori
0 0
street45
05. 06. 2026 13.28
Janšev odvetnik je notranji minister. In potem naj verjamemo v nepristranskost in da se bodo borili proti korupciji? Sj ne morš verjet kak nor morš bit da verjameš tem cvetkam. Pa ne mi bluzit s tistim "če lahko oni, lahko tudi mi".... Najbolj beden argument kar jih je.
Odgovori
+8
14 6
murate
05. 06. 2026 13.26
Pošteni ,zna bit.Predvsem me je zmotilo obsojanje trenutnega stanja.Najbolj sem bil vesel ko sem delal hišo je en obrtnik zaključil,prišel drugi in je popljuval delo prejšnjega. Takrat sem vedel koliko je ura in mu na enostaven način razložil da rabim predračun in ga običajno ni bilo več
Odgovori
-1
2 3
NeNebinarni
05. 06. 2026 13.25
Zakaj Matoz zgleda kot gremlin ob polnoči? No, kakorkoli, upam da bo desnica naredila mir na Dolenjskem. Res upam. Tam namreč govorimo o strahovladi romov nad prebivalci. To se mora nehati!
Odgovori
+12
13 1
jank
05. 06. 2026 13.28
Ne, romske problematike od včeraj dalje ni več kot tudi migrantov ne bo več.
Odgovori
+0
6 6
neobremenjen_
05. 06. 2026 13.40
Si pa naiven. Kot da je to prva Janševa vlada. Trikrat so že bili tu, pa ta problem še vedno imamo.
Odgovori
+1
3 2
Oliguma
05. 06. 2026 13.25
V 14 dneh bodo že preiskave na občinah in domovih 😅
Odgovori
+9
9 0
jank
05. 06. 2026 13.25
Matoz na ni povedal nič drugega kot, da je potrebno začeti delati takoj, da se zabriše vse Janševe sledi sodelovanja z Black Cubom in da se vsa afera preloži na prejšnjo vlado, z dodatkom, ki se mu reče boj proti korupciji.
Odgovori
+7
13 6
Deep1
05. 06. 2026 13.21
😆😂
Odgovori
+2
3 1
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