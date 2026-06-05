Matoz: Časa ni dosti, treba je delati, gremo

Franci Matoz je posle na notranjem ministrstvu prevzel od predhodnika Branka Zlobka, ki je novemu ministru zaželel "modrosti in modrih odločitev". Matoz pa je ob seznanitvi s stanjem na področju, ki bo odslej pod njegovim okriljem, ocenil, da notranje ministrstvo in organe v njegovi sestavi, med drugim policijo, z ekipo sprejemajo v stanju, ki ni "najbolj rožnato". Po njegovih besedah sicer to ne leti na njegovega predhodnika na čelu resorja, ampak na celotno situacijo. "Časa ni dosti, treba je delati, gremo," je dejal. Med ukrepi, ki jih je treba čim prej implementirati, je "glede na stanje prometne varnosti in stanje na avtocestah" navedel vzpostavitev avtocestne policije. Čaka ga tudi "ureditev stvari" v zakonu o javnih uslužbencih, do tedaj pa bo po Matozovi napovedi pripravljen tudi razpis za generalnega direktorja policije. Na mesto vršilca dolžnosti je sicer vlada na četrtkovi seji imenovala Danijela Lorbka, ki je na čelu policije nasledil Damjana Petriča, izjavo po prevzemu poslov pa bo dal danes ob 13. uri. Matoz je izbiro Lorbka danes pojasnil z besedami, da gre za kariernega policista, ki je že opravljal pomembne naloge v policiji. Meni, da se bosta dobro ujela. Matozu se sicer v ožji ekipi pridružuje kar nekaj znanih obrazov, vlada je za njegova državna sekretarja doslej imenovala Boža Predaliča in Franca Kanglerja, ki sta ti funkciji že zasedala v tretji vladi Janeza Janše. V kabinetu pa se mu bo pridružila nekdanja direktorica Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Petra Grah Lazar, za katero je Matoz prepričan, da bo lahko pripomogla s kariernimi izkušnjami v policiji, razmišlja, da bo zasedla mesto vodje njegovega kabineta.

icon-chevron-right 1 13 icon-chevron-right Primopredaja poslov Branko Zlobko in Franci Matoz Luka Kotnik

Primopredaja poslov Branko Zlobko in Franci Matoz Luka Kotnik

Primporedaja poslov Branko Zlobko in Franci Matoz Luka Kotnik

Primporedaja poslov Branko Zlobko in Franci Matoz Luka Kotnik

Primporedaja poslov Branko Zlobko in Franci Matoz Luka Kotnik

Primporedaja poslov Branko Zlobko in Franci Matoz Luka Kotnik

Primopredaja poslov Branko Zlobko in Franci Matoz Luka Kotnik

Primporedaja poslov Branko Zlobko in Franci Matoz Luka Kotnik

Primporedaja poslov Branko Zlobko in Franci Matoz Luka Kotnik

Primporedaja poslov Branko Zlobko in Franci Matoz Luka Kotnik

Primporedaja poslov Branko Zlobko in Franci Matoz Luka Kotnik

Primopredaja poslov na notranjem ministrstvu Anže Božič

Petra Grah Lazar Anže Božič

























Matoz pa načrtuje tudi novo sistematizacijo delovnih mest, notranjemu ministrstvu se namreč v tem mandatu pridružujeta tudi ministrstvi za javno upravo in za digitalizacijo. "Pričakujem, da bodo določeni kadri odveč oziroma bodo presežki," je ob tem ocenil. Če nato ne bodo možne prezaposlitve na druge resorje oz. delovna mesta, tako ne izključuje kadrovskih rezov. Dosedanji minister Zlobko pa je ob predaji poslov poudaril, da je varnost v najširšem pomenu temelj zaupanja v državo, notranje ministrstvo pa ima pri tem ključno odgovornost, da z doslednim, preglednim in strokovnim delovanjem zagotavlja varno okolje za vse. Kot je spomnil, je sam vodenje resorja prevzel lani po smrti Novomeščana in ob velikih pričakovanjih na področju zagotavljanja varnosti, zlati na območju jugovzhodne Slovenije. "Danes lahko rečem, da smo skupaj z ekipo opravili dobro delo," je dejal. Med nekaterimi pomembnejšimi projekti je naštel posodobitev policijske zakonodaje in zakonodaje, ki se dotika tujcev, ukrepe za zagotavljanje varnosti v šolah in fakultetah v primeru groženj, ukrepe proti nasilju na športnih prireditvah ter projekt nakupa helikopterjev nujne medicinske pomoči.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Primopredaja poslov Matoz in Props Luka Kotnik

Primopredaja poslov Matoz in Props Luka Kotnik

Primopredaja poslov Matoz in Props Luka Kotnik

Primopredaja poslov Matoz in Props Luka Kotnik

Primopredaja poslov Matoz in Props Luka Kotnik









Novi obrambni minister Hajdinjak: Želim, da ostanemo kredibilna članica Nata in EU

"Ministrstvo z ekipo prevzemamo v času zahtevnih varnostnih razmer, ko mir in varnost v Evropi žal nista več samoumevna. Moja naloga bo zagotoviti, da bo imela Slovenija sodoben, učinkovit in odziven obrambni sistem ter visoko stopnjo pripravljenosti na vse vrste varnostnih izzivov," je v izjavi za medije ob primopredaji poslov z dosedanjim ministrom Borutom Sajovicem dejal novi minister za obrambo Valentin Hajdinjak. Napovedal je, da bodo zaveze Natu, ki segajo že v leto 2014, izpolnjevali odgovorno, transparentno in skladno z nacionalnimi interesi. "Varnost države mora namreč biti področje povezovanja, nikakor pa ne področje delitev," je poudaril. Povedal je, da bo enako pomemben del njegovega dela sistem zaščite in reševanje, za katerega je ocenil, da je eden največjih ponosov Slovenije. "Prostovoljci, gasilci in vsi drugi pripadniki sistema bodo imeli v meni in moji ekipi zanesljivega partnerja, sogovornika in zaveznika," je dejal.

icon-chevron-right 1 11 icon-chevron-right Primopredaja poslov med Sajovicem in Hajdinjakom Bobo

Primopredaja poslov med Sajovicem in Hajdinjakom Bobo

Primopredaja poslov med Sajovicem in Hajdinjakom Bobo

Primopredaja poslov med Sajovicem in Hajdinjakom Bobo

Primopredaja poslov med Sajovicem in Hajdinjakom Bobo

Primopredaja poslov med Sajovicem in Hajdinjakom Bobo

Primopredaja poslov med Sajovicem in Hajdinjakom Bobo

Primopredaja poslov med Hajdinjakom in Sajovicem Bobo

Valentin Hajdinjak prevzema posle Bobo

Valentin Hajdinjak prevzema posle Bobo

Valentin Hajdinjak prevzema posle Bobo





















Dosedanji minister Borut Sajovic je danes ponovno ocenil, da predaja sistem v dobri kondiciji. Spomnil je, da je vlada na področju obrambe izpeljala vrsto projektov, je pa treba po oceni Sajovica "gotovo postoriti še kaj več, kar se tiče obrambnih izdatkov". Vztraja pa, da je varnost širok pojem, torej da vanjo sodi tudi odpornost in logistika. S smerjo, ki jo je začrtal Hajdinjak, je Sajovic zadovoljen. Novi minister Hajdinjak je namreč izpostavil pomen vlaganja v zaposlene, kar je treba po besedah Sajovica okrepiti. "Želim si, da je na vrhu vrednot Slovenije domovina, potem človečnost, ljudje, potem pa šele stranke," je dejal Sajovic. Zdaj že nekdanji minister je primopredajo sklenil s prispodobo. Kot je dejal, minister ni nekdo, ki z ladjo ponovno izpluje iz luke na pot, ampak nekdo, ki plovbo nadaljuje in jo zapusti, ko je za to čas. Vlada je na ustanovni seji za državna sekretarja na ministrstvu za obrambo imenovala nekdanjega veleposlanika pri zvezi Nato in asistenta s fakultete za družbene vede Erika Kopača ter nekdanjo poslanko NSi Vido Čadonič Špelič. Za generalnega direktorja obveščevalno-varnostne službe ministrstva pa je imenovala Gregorja Majcna.

Na zunanjem ministrstvu danes le tehnični del primopredaje poslov

Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je danes s sodelavci prejšnje ministrice Tanje Fajon izvedel le tehnični del primopredaje poslov. Politični del bo po dogovoru med ministroma potekal osebno v začetku prihodnjega tedna, so pojasnili na ministrstvu. Kajzer je v četrtek po prvi seji vlade dejal, da bodo prve poteze zunanjega ministrstva pod njegovim vodstvom tiste, ki jih je napovedal v državnem zboru. Na torkovi predstavitvi pred pristojnima parlamentarnima odboroma je med prioritetami izpostavil krepitev vloge Slovenije v EU in zvezi Nato, pa tudi krepitev gospodarske diplomacije. Omenil je tudi podporo širitvi EU z državami Zahodnega Balkana, odnose s sosedami in regionalno sodelovanje v srednji Evropi ter okrepitev sodelovanja z ZDA. Novi zunanji minister je po prisegi dejal, da se namerava najprej pogovoriti s kolegi iz sosednjih držav.