Matoz: Inšpektorico je zanimalo, kje ima gospod Možgan skritega osla

V oddaji 24UR ZVEČER sta ugotovitev verifikacije komentirala zastopnik Rudija Možgana Franci Matoz in predsednik kmetijsko gozdarske zbornice Roman Žveglič.

Matoz je dejal, da ugotovitev izredne verifikacije samo potrjuje njihove dosedanje trditve, da je bilo v inšpekcijskem postopku "vse narobe" in da so upravičeno vložili pritožbo. "Pričakujem, da bo drugostopenjski organ čimprej odločil o pritožbi in vrnil krave gospodu Možganu." Matoz upa na čim hitrejšo odločitev drugostopenjskega organa. "Upam, da je pritožba šla hitro na drugostopenjski organ in da bo odločitev sprejeta v nekaj dneh in da bodo živali vrnjene."

Odvetnik Rudija Možgana pa naj bi prejel tudi nenavaden klic inšpektorice. "Danes sem doživel presenečenje, za katerega ne vem, kako bi ga opisal. Inšpektorica, ki je vodila postopek na prvi stopnji, je želela, da jo pokličem. Opravila sva telefonski razgovor, v katerem me je na moje začudenje vprašala, če vem, kje ima gospod Možgan skritega osla. Pojasnil sem ji, da se obrača na nepravo osebo, da gospod Možgan ni niti lastnik niti skrbnik tega osla. Prekinil sem linijo, ker me preseneča, da inšpektorica v času, ko je pritožba v reševanju na drugi stopnji, na vsak način hoče odvzeti še tega osla."

Žveglič pa se medtem zavzema za javno objavo celotnega pregleda komisije. "Da bi se tudi veterinarska stroka oprala nestrokovnosti, po drugi strani pa, da bi postopek stekel dovolj hitro, da bi tudi javnost videla, kako je. Vidim, da so zadevo vrnili nazaj na urad v Novo mesto. Bojim se, da pristojni poskušajo samo zavlačevati, da bi stvar potihnila," je dejal. Tudi po njegovem ugotovitev potrjuje, da so ves čas govorili resnico.

Odvzem govedi je imel velik politični odmev. Opozicija je opozarjala na spornost odvzema govedi, koalicija pa je zagovarjala neodvisnost inšpekcijskega postopka. "Kar se tiče političnega rompompoma – čimprej se bo zadeva zaključila, se bo politični prizvok ustavil."

In kaj v praksi pomeni, če bo prvotna ugotovitev iz tega poročila obstala tudi ob koncu postopka? Kot pravi Matoz, v praksi to pomeni, da bo odločba odpravljena kot nezakonita. "Da bova z gospodom Možganom terjala odškodnino za škodo, ki bo nastala, predvsem pa bomo vložili vse napore in naše pravne možnosti, da gospa inšpektorica ne bo več opravljala tega dela, ker menim, da je za to delo popolnoma neprimerna in neusposobljena," je zaključil odvetnik.