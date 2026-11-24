Kot so navedli, ima minister vedno možnost, da nikogar ne izbere, zato je bil razpis zaključen, so dodali. Več pojasnil o razlogih za tako odločitev niso podali.
Za v. d. generalnega direktorja policije je Matoz izbral Simona Slokana, ki je bil sicer tudi eden od štirih kandidatov, ki so se na javnem natečaju potegovali za vodenje policije. Slokan je na funkciji v ponedeljek nadomestil Danijela Lorbka, ki ga je vlada na mesto v. d. generalnega direktorja policije imenovala junija letos. Slokan je za Televizijo Slovenija navedel, da je bil s končanjem natečaja seznanjen šele po prevzemu poslov od Lorbka.
Po neuradnih informacijah medijev so se za funkcijo generalnega direktorja policije potegovali Lorbek, Mitja Palčič in Janez Rupnik.
Kot so še pojasnili na ministrstvu, so posebno natečajno komisijo v tem primeru sestavljali vodja Matozovega kabineta Petra Grah Lazar, direktor uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi Mitja Jager in Mina Papež Škrabl. "Komisija je ugotovila, da so vsi kandidati primerni," so pojasnili na ministrstvu.
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