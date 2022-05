Matoz naj bi spremenil status družbe Istrabenz Turizem, Počivalšek proti prodaji

Na šest hotelov na elitni lokaciji slovenske Istre preži vrh slabe banke, natančneje naveza Franci Matoz – Nina Marin, učitelj in učenka, so prepričani naši viri. Nekatere govorice so dosegle tudi piranskega župana, ki pravi, da ozadja ne pozna, da se v državno politiko ne bo mešal, prepričan pa je, da država s hoteli LifeClass upravlja dobro.

Đenio Zadković, župan Pirana pojasnjuje: "Ne bi želeli, da imamo iste izkušnje, kot smo jo imeli s hotelom Metropol – predvsem negativne. Kot župan se bojim socialne bombe, ne bi želel, da lokalni ljudje izgubijo službe. In za mene je to najbolj pomembno."

Tujim lastnikom ne nasprotuje, a potrebe po tem ni, še dodaja. Po dnevu brez odgovora so se nezadovoljni nad našim poročanjem odzvali v slabi banki in sporočili, da so res zagnali aktivnosti za prodajo družbe Istrabenz Turizem, upravni odbor, ki mu predseduje Matoz, pa odločitve še ni sprejel. "Ta zgodba ima dejanski uspeh, dobiček, kar je pomembno," pravi Zadković.