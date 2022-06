Matoz ni več prvi mož slabe banke, odstopil je s položaja

"Obveščamo vas, da je Franci Matoz , dosedanji neizvršni direktor in predsednik upravnega odbora, danes podal odstopno izjavo z njegove funkcije v Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB)," so sporočili z DUTB.

"Vodenje DUTB mi je bilo v izziv in zadovoljstvo. Verjamem, da smo v zadnjem letu naredili veliko dobrega za državo Slovenijo. Svojemu nasledniku želim kakovostno delo in uspešen zaključek življenjske dobe družbe," je ob tem dejal Matoz.

Matoza je vlada Janeza Janše za neizvršnega direktorja DUTB imenovala konec julija lani, nato so ga neizvršni direktorji izvozili za predsednika upravnega odbora. Vlada je takrat po odpoklicu Franca Doverja in Marka Tišme za neizvršnega direktorja imenovala še Gregorja Planteua, medtem ko še dve ti mesti zasedata Aleksander Lozej in Alenka Urnaut Ropoša.

Matozov mandat je sicer zaznamovala ugotovitev Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), da se je predsednik vlade Janez Janša pri glasovanju o njegovem imenovanju znašel v nasprotju interesov in kršil zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.