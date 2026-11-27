Potem ko je bil 25-letnik iz Kočevja, ki je julija letos z avtomobilom namerno zapeljal v policista in ga pri tem hudo poškodoval, na podlagi sporazuma o priznanju krivde obsojen na dve leti zapora, je notranji minister Franci Matoz odprl vprašanje ustreznosti izrečene kazni in sporočila, ki ga takšne sodbe dajejo policistom, ki pri opravljanju svojega dela vsakodnevno tvegajo svoja življenja. Zapisal je, da se mu izrečena kazen dve leti zapora zdi prenizka glede na težo kaznivega dejanja. "Če pa temu dodamo še osebnost storilca (njegova predhodna kaznovanost in številni postopki v teku), pa je zaporna kazen dveh let v posmeh vsem policistom, ki dnevno tvegajo svoja življenja zato, da zagotavljajo varnost ljudi in premoženja," je zapisal. Dodal je, da ne more soglašati s kaznovalno politiko tožilstva, če za brutalni napad na policista, ki je imel za posledico hudo telesno poškodbo (lahko bi bila tudi smrt), predlaga kazen na spodnjem minimumu. Opredelil se je, da je tožilka Vanja Melnik po njegovem mnenju predlagala prenizko kazen. Zato bo kot minister za notranje zadeve in javno upravo zahteval od ministra za pravosodje izvedbo izrednega nadzora nad pravilnostjo ravnanja tožilstva v tej zadevi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Storilec povratnik je želel z vozilom umoriti policista. Ob tem strašnem dejstvu in sramotno nizki kazni se zato upravičeno sprašujem, kakšno sporočilo se s tem pošilja policistom in javnosti? Kakšen bo odziv ministra za pravosodje? Kakšen pa generalne državne tožilke dr. Katarine Bergant, ki ima neposredno možnost in odgovornost za izvajanje kaznovalne politike? Kako naj policija zagotavlja red in varnost na varnostno tveganih območjih z romsko problematiko ob umanjkanju stroge kaznovalne politike tožilstva?" se sprašuje Matoz.

'Minister je nanizal kar nekaj pravnih argumentov'

Kot je pojasnil Matej Avbelj, profesor za evropsko pravo in predstojnik Centra za ustavnost in umetno inteligenco na Novi univerzi, minister lahko javno kritizira konkretno sodno odločbo. "Ustavne in institucionalne meje takšne kritike so: sodna odločba mora biti pravnomočna, kritika mora biti spoštljiva, profesionalna, ad rem in ne ad personam, ne sme biti pavšalna, upoštevati mora načelo delitve oblasti, v prizadevanju, da se krepi zaupanje v pravosodje, tako da se grajajo zlasti očitne nepravilnosti," je dodal.

Matej Avbelj, pravnik FOTO: Bobo