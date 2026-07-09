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Slovenija

Matoz: O ograjah na meji ni bilo nikakršnega govora

Ljubljana, 09. 07. 2026 14.18 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
STA
Primopredaja poslov Branko Zlobko in Franci Matoz

Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz je pred sejo vlade dejal, da bodo sklepe odbora DZ, ki ministrstvo poziva tudi k pripravi načrta za ponovno vzpostavitev tehničnih sredstev na meji, preučili. Dejal je, da o "ograji seveda ni bilo nikakršnega govora", razmišlja pa o povečanem nadzoru z droni in drugimi tehničnimi sredstvi.

Odstranjevanje ograje na meji julija 2022
Odstranjevanje ograje na meji julija 2022
FOTO: Luka Kotnik

"Nagibam se k tehničnemu varovanju s tako imenovanimi droni in drugimi sredstvi, s katerimi bomo aktivno prestrezali ilegalne migracije," je medijem dejal notranji minister Franci Matoz. Ob tem je poudaril, da je trenutno stanje varovanja dobro, boljše kot prej, zato dodatnih potreb ne vidi.

Slovenija je namreč junija odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. "Rezultati so vidni vsak dan, kajti vedno več migrantov prestrežemo," je dejal Matoz. "Vemo, da ilegalni prebežniki ne prihajajo na mejni prehod in pokažejo dokument, ampak prihajajo od drugod," je dejal.

Matoz je danes še dejal, da bo o ukrepih razmišljal v okviru finančnih sredstev ministrstva, pri čemer je dodal, da so z rebalansom ministrstvu odvzeli znatna sredstva.

Člani odbora DZ za notranje zadeve in javno upravo so sicer v torek sprejeli 12 sklepov. Želijo si, da ministrstvo pripravi program za povečanje števila policistov, izboljšanje plačnega in kariernega sistema ter ukrepe za zadržanje obstoječega kadra.

Zavzeli so se za povečanje števila policijskih patrulj na območjih z visoko stopnjo kriminalitete. Pozvali so k pripravi načrta za zmanjšanje nasilnega kriminala zlasti med mladimi in k avtocestni policiji.

Ministrstvo pa so tudi pozvali, naj pripravi poročilo o morebitnih političnih pritiskih na delo policije v času vlade Roberta Goloba. Pozvali so ga tudi, naj poda policiji usmeritve za prednostno obravnavo sumov gospodarskega kriminala in korupcije v državnih družbah v tem času.

Franci Matoz migracije tehnična sredstva policija meja ograje

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Pupa73
09. 07. 2026 15.44
Od kar je janez vladar so še na Nova24 prenehal šteti ilegalce,bi človek pomislil da jih ni več.
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0 0
Pupa73
09. 07. 2026 15.42
Revež naj čuva da ne pride preblizu vira vročine da se mu faca ne stopi.Raje naj preveri če vodni top dela,da bo branil janezovo demokracijo
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0 0
kunccix
09. 07. 2026 15.39
Ta prdec sploh ne ve kaj so tehnična sredstva… razen tehničnega svinčnika mu drugo ni znano in le ponavlja, kar ga je kaplar naučil
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