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Slovenija

Matoz o strožji obravnavi migrantov in odstopu Muženiča

Ljubljana, 23. 06. 2026 23.00 pred 6 minutami 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Franci Matoz

Kakšen režim na meji s Hrvaško se nam obeta med poletnimi počitnicami in kaj pomeni napoved aktivnega vračanja migrantov, ki nezakonito prečkajo mejo? Ali je bil odmeven odstop Darka Muženiča s čela NPU, ki ga je s tega položaja prejšnja Janševa vlada razrešila, Golobova pa imenovala nazaj, Muženiču svetovan? Kaj odstop pomeni za pregon korupcije in organiziranega kriminala in kdaj naj bi bil ustanovljen Skok? V oddaji 24UR ZVEČER je bil gost notranji minister Franci Matoz.

Notranji minister Franci Matoz je v pogovoru uvodoma razjasnil načrtovan režim na slovensko-hrvaški meji med prihajajočimi poletnimi počitnicami. Po njegovih besedah se je vlada odločila za umik policistov z mejnih prehodov, saj se je dosedanji način kontrole izkazal za neučinkovitega. "Nelegalni prehodi državne meje se ne dogajajo na teh mejnih prehodih, ampak se dogajajo na tako imenovani zeleni meji," je pojasnil Matoz in dodal, da bo ta ukrep omogočil lažji pretok potnikov preko meje, kar je ključno v času preobremenjenih cest.

Pakt o migracijah, ki je stopil v veljavo junija, prinaša strožja pravila. Matoz poudarja, da je Državni zbor že sprejel zakon o sistemu Eurodac, ki bo omogočal biometrično identifikacijo migrantov. "Konec je s socialnim turizmom," je citiral premierja Janeza Janšo in pojasnil, da bo država aktivno vračala vse tiste, ki v Slovenijo vstopijo nelegalno in ne izpolnjujejo pogojev za status begunca. Z novo tehnologijo naj bi bila identifikacija hitrejša, možnosti za uporabo več identitet pa ne bo več, kar bo policiji omogočilo vrnitev neupravičenih oseb v le nekaj dneh.

V javnosti je močno odjeknil tudi odstop Darka Muženiča s čela Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Minister Matoz je kategorično zavrnil ugibanja, da bi bil Muženič k odstopu prisiljen. "Moram poudariti, da je odločitev bila njegova osebno," je dejal Matoz. Muženič se je namreč prijavil na interni razpis za delovno mesto v policijski akademiji in bil izbran. Minister verjame, da bo tam lahko koristno uporabil svoje bogate izkušnje pri poučevanju novih kadrov, medtem ko delo na NPU teče normalno naprej pod novim vodstvom.

Glede ustanovitve novega organa Skoka je Matoz poudaril, da je ta trenutno v usklajevanju na ministrstvu za pravosodje. Glede KPK pa je ocenil, da bi lahko komisija obstala v drugačni obliki, in sicer da bi se osredotočila na integriteto, medtem ko bi boj proti sami korupciji prevzel Skok.

Celoten pogovor si lahko ogledate v priloženem videoposnetku!

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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