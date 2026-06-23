Matoz o strožji obravnavi migrantov in odstopu Muženiča

Notranji minister Franci Matoz je v pogovoru uvodoma razjasnil načrtovan režim na slovensko-hrvaški meji med prihajajočimi poletnimi počitnicami. Po njegovih besedah se je vlada odločila za umik policistov z mejnih prehodov, saj se je dosedanji način kontrole izkazal za neučinkovitega. "Nelegalni prehodi državne meje se ne dogajajo na teh mejnih prehodih, ampak se dogajajo na tako imenovani zeleni meji," je pojasnil Matoz in dodal, da bo ta ukrep omogočil lažji pretok potnikov preko meje, kar je ključno v času preobremenjenih cest.

Pakt o migracijah, ki je stopil v veljavo junija, prinaša strožja pravila. Matoz poudarja, da je Državni zbor že sprejel zakon o sistemu Eurodac, ki bo omogočal biometrično identifikacijo migrantov. "Konec je s socialnim turizmom," je citiral premierja Janeza Janšo in pojasnil, da bo država aktivno vračala vse tiste, ki v Slovenijo vstopijo nelegalno in ne izpolnjujejo pogojev za status begunca. Z novo tehnologijo naj bi bila identifikacija hitrejša, možnosti za uporabo več identitet pa ne bo več, kar bo policiji omogočilo vrnitev neupravičenih oseb v le nekaj dneh.

V javnosti je močno odjeknil tudi odstop Darka Muženiča s čela Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Minister Matoz je kategorično zavrnil ugibanja, da bi bil Muženič k odstopu prisiljen. "Moram poudariti, da je odločitev bila njegova osebno," je dejal Matoz. Muženič se je namreč prijavil na interni razpis za delovno mesto v policijski akademiji in bil izbran. Minister verjame, da bo tam lahko koristno uporabil svoje bogate izkušnje pri poučevanju novih kadrov, medtem ko delo na NPU teče normalno naprej pod novim vodstvom.

Glede ustanovitve novega organa Skoka je Matoz poudaril, da je ta trenutno v usklajevanju na ministrstvu za pravosodje. Glede KPK pa je ocenil, da bi lahko komisija obstala v drugačni obliki, in sicer da bi se osredotočila na integriteto, medtem ko bi boj proti sami korupciji prevzel Skok.

Celoten pogovor si lahko ogledate v priloženem videoposnetku!