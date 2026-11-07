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Matoz o ustreznem ukrepanju policije za umiritev razmer na Planini v Kranju

Kranj/Ljubljana, 07. 11. 2026 11.23 pred 4 urami 2 min branja 2

Avtor:
STA K.H.
Vandalizem v Kranju

Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz v odgovoru na poslansko vprašanje ocenjuje, da dogodki na Planini v Kranju kljub svoji odmevnosti ne kažejo na splošno poslabšanje varnostnih razmer. Takojšen in intenziven odziv policije pa je prispeval k temu, da se razmere niso stopnjevale, ampak umirile, je poudaril.

Minister Franci Matoz je v odgovoru na vprašanje poslank Svobode iz Kranja Sandre Gazinkovski in Alenke Bratušek v zvezi z varnostnimi razmerami na Planini zapisal, da je kranjska policijska postaja že pred odmevnejšimi dogodki v sodelovanju z lokalno skupnostjo obravnavala varnostno problematiko in predlagala ukrepe na področju urejanja prostora, tehničnega varovanja in infrastrukture.

Na sistemski ravni je bilo takoj ob pojavu dogodkov izdano naročilo za intenziviranje ukrepov, ki ga Policijska postaja Kranj izvaja. Ob tem sta zagotovljena tudi okrepljeno operativno vodenje in dodatna kadrovska pomoč, je poudaril minister.

Glede omejitve sankcioniranja otrok je pojasnil, da te ne pomenijo neučinkovitosti dela policije. Policija namreč ukrepa v skladu z veljavno zakonodajo, pri čemer sta vrsta in obseg dopustnih ukrepov odvisna od starosti kršitelja ter zakonsko določenih pogojev za njegovo prekrškovno oziroma kazensko odgovornost.

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Obstoječa zakonodaja ne predpisuje kazenske odgovornosti ali odgovornosti za prekrške staršev oziroma skrbnikov za protipravna ravnanja njihovih mladoletnih otrok. "Ministrstvo problematiko mladoletniškega vandalizma podrobno spremlja tudi skozi operativno delo policije in se bo na podlagi teh ugotovitev ustrezno odločalo o potrebi po spremembah zakonodaje," je zagotovil minister.

Dodal je, da se z novim letom začne uporabljati novi zakon o kazenski obravnavi mladoletnikov, ki ureja posebno kazensko obravnavo mladoletnikov, starih od 14 do 18 let. Cilj zakona je zagotoviti, da se mladoletnike, ki storijo kaznivo dejanje, obravnava na način, ki spodbuja njihovo prevzgojo, osebnostni razvoj in ponovno vključitev v družbo. Hkrati želi zakon preprečiti ponavljanje kaznivih dejanj, zaščititi pravice in koristi mladoletnikov ter zagotoviti, da so ukrepi prilagojeni njihovi starosti, zrelosti in individualnim potrebam.

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Glede problematike uporabe predelanih električnih skirojev je Matoz pojasnil, da so bile pri predelanih lahkih motornih vozilih predlagane spremembe prometne zakonodaje. Predlog se nanaša na zaseg vozila v primeru, če je vozilo predelano. "Policija na območjih, kjer se pojavljajo kršitve, že izvaja poostrene nadzore cestnega prometa, načrtuje pa tudi nakup dodatnih valjev za izvajanje meritev predelanih električnih skirojev," je napovedal.

Na opozorila predstavnikov lokalne skupnosti glede pošiljk z nevarno pirotehniko, ki jo mladostniki nenadzorovano naročajo iz tujine, pa je minister izpostavil, da zakonski pogoji glede prodaje preko spleta določajo, da mora ponudnik, ki prodaja pirotehnične izdelke preko spleta, imeti veljavno dovoljenje za promet s pirotehničnimi izdelki, po nakupu izdelkov pa mora poskrbeti za dostavo do kupca preko lastnih prodajalcev, ki imajo ustrezno strokovno znanje in certifikat o preizkusu znanja in ob predaji ugotavljajo tudi starost kupca.

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franci matoz kranj planina ukrepanje policije

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KOMENTARJI2

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tron3
07. 11. 2026 13.38
Včasih to uredil, v kiblo pa mal se vozt do kake hoste, pa to, pa je bil nasilnik po tem dogodku priden, da bolj ni mogel biti, sedaj pa je demokracija in že vsak smrkavec lahko dela kar hoče!!!
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+3
4 1
jugatneme
07. 11. 2026 12.43
Policaji nimajo več gumijevk pri roki, pa je kot je...
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-1
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