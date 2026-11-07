Matoz o ustreznem ukrepanju policije za umiritev razmer na Planini v Kranju

Minister Franci Matoz je v odgovoru na vprašanje poslank Svobode iz Kranja Sandre Gazinkovski in Alenke Bratušek v zvezi z varnostnimi razmerami na Planini zapisal, da je kranjska policijska postaja že pred odmevnejšimi dogodki v sodelovanju z lokalno skupnostjo obravnavala varnostno problematiko in predlagala ukrepe na področju urejanja prostora, tehničnega varovanja in infrastrukture.

Na sistemski ravni je bilo takoj ob pojavu dogodkov izdano naročilo za intenziviranje ukrepov, ki ga Policijska postaja Kranj izvaja. Ob tem sta zagotovljena tudi okrepljeno operativno vodenje in dodatna kadrovska pomoč, je poudaril minister.

Glede omejitve sankcioniranja otrok je pojasnil, da te ne pomenijo neučinkovitosti dela policije. Policija namreč ukrepa v skladu z veljavno zakonodajo, pri čemer sta vrsta in obseg dopustnih ukrepov odvisna od starosti kršitelja ter zakonsko določenih pogojev za njegovo prekrškovno oziroma kazensko odgovornost.