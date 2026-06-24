Matoz: Dneva državnosti in Policije neločljivo povezana

"Pred 35 leti je nastala naša država, Republika Slovenija, utemeljena na demokratični in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. Osamosvojitev je zasluga številnih tedanjih pripadnikov organov za notranje zadeve, milice, teritorialne obrambe, pa tudi vseh domoljubnih Slovenk in Slovencev, ki so vedeli in verjeli, da je vendarle prišel čas za samostojno in suvereno državo - Republiko Slovenijo," je v poslanici zapisal Matoz.

Slovenska policija FOTO: Bobo

Poudaril je, da so se slovenski policisti takrat po vsej državi odločno postavili po robu jugoslovanski vojski, ki je hotela s silo poteptati "našo, komaj nastalo samostojno državo". V spomin na ta pogumna dejanja policija svoj dan praznuje 27. junija, ko so se policisti leta 1991 spopadli z jugoslovansko armado na mejnem prehodu Holmec. Po njegovih navedbah je slovenska policija v treh desetletjih in pol zrasla v sodobno organizacijo, ki se danes lahko postavi ob bok evropskim in svetovnim policijam. "A ne glede na to je pred nami več ključnih izzivov, pred katerimi si ne moremo več zatiskati oči," je prepričan minister.

Kadrovska podhranjenost, ločen plačni sistem

Med njimi je izpostavil kadrovsko podhranjenost, ki je posledica zlasti upokojevanja in nezadostnega zanimanja za delo policista. Policijski poklic je treba zato po Matozovem mnenju ponovno narediti privlačnega za mlade. Kot prvi in zelo pomemben korak za doseg tega cilja vidi ustanovitev ločenega plačnega sistema za policijo (sicer tudi za vojsko, zdravstvo, izobraževanje, kulturo in socialnovarstvene storitve). Poklic policista je po mnenju ministra namreč specifičen in policisti v enotnem plačnem sistemu niso "niti pravilno uvrščeni niti pravilno ovrednoteni, zato jih je treba izvzeti ter vzpostaviti sodobnejšo in pravičnejšo ureditev". Zavezal se je, da bodo poleg tega za pritegnitev mladih uvedli sistem štipendiranja na eni strani, na drugi strani pa zadržali strokovne in izkušene zaposlene v policiji ter tako zagotovili medgeneracijski prenos znanja.

Franci Matoz FOTO: Luka Kotnik