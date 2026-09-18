Matoz ponovil zahtevo: napadi na policiste naj se obravnavajo prednostno

Po tem ko je 21-letnik na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno minuli petek razorožil policista, ga ustrelil in zbežal s policijskim avtom, je notranji minister Matoz je že drugič v enem tednu s prstom pokazal na ministrskega kolega Zupančiča. Ker da na ministrstvu še vedno niso obravnavali njegovega predloga, da bi pravosodje moralo napade na policiste obravnavati prednostno. In kako mu odgovarjajo na pravosodnem ministrstvu?