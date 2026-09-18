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Slovenija

Matoz ponovil zahtevo: napadi na policiste naj se obravnavajo prednostno

Ljubljana, 18. 09. 2026 20.07 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
Manca Turk
Policijska intervencija na gorenjski avtocesti

Po tem ko je 21-letnik na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno minuli petek razorožil policista, ga ustrelil in zbežal s policijskim avtom, je notranji minister Matoz je že drugič v enem tednu s prstom pokazal na ministrskega kolega Zupančiča. Ker da na ministrstvu še vedno niso obravnavali njegovega predloga, da bi pravosodje moralo napade na policiste obravnavati prednostno. In kako mu odgovarjajo na pravosodnem ministrstvu?

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policija napad politika gorenjska avtocesta pravosodje

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KOMENTARJI2

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Omizje
18. 09. 2026 21.17
naj matoza malo pošlatajo
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JackRussell
18. 09. 2026 21.13
Mislim da napad na ljudi kateri opravljajo službo v imenu države, je napad na državo. Nihče ne obleče uniformo in se gre malo postavljati okoli temveč opravlja delo v imenu države. Če je nekdo napadel policista je napadel uniformo ne pa Toneta ki jo nosi. Drzava je predpisala zakonodajo in uslužbenci izvajajo naloge države zato se strinjam z g. Matozom.
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