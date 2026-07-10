Matoz razrešil načelnike sedmih upravnih enot

Poleg načelnikov ljubljanske in mariborske upravne enote je z 31. julijem minister razrešil še načelnike UE v Novem mestu, Tolminu, Kamniku in Grosupljem s 14. avgustom pa še v Kopru. Kot poroča portal Necenzurirano, jim je to je sporočil na sestanku v četrtek popoldne.

Na mestu načelnika UE Novo mesto bo Matejo Sotler Štor kot v. d. nasledila Eva Filej Rudman. Načelnika UE Grosuplje Bojana Banfija bo kot v. d. nasledil Matjaž Emeršič. V Kamniku bo vodenje UE kot v. d. od Primoža Bučana prevzel Aljaž Žumer. Klavdija Uršič pa bo na UE Tolmin kot v. d. nasledila Matjaža Kosa. V Kopru bo UE kot v. d. od 15. avgusta vodila Tina Korenika namesto Nataše Likar.