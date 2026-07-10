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Slovenija

Matoz razrešil načelnike sedmih upravnih enot

Ljubljana, 10. 07. 2026 14.36 pred 3 urami 2 min branja 30

Avtor:
STA Ne.M.
Primopredaja poslov Branko Zlobko in Franci Matoz

Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz je razrešil načelnike sedmih upravnih enot, med njimi načelnika Upravne enote (UE) Ljubljana Marka Grujičića in načelnico UE Maribor Niko Pozeb Kolenc. Z avgustom bosta vodenje UE kot vršilca dolžnosti prevzela Sven Engelsberger in Željko Vogrin, so pojasnili na ministrstvu.

Poleg načelnikov ljubljanske in mariborske upravne enote je z 31. julijem minister razrešil še načelnike UE v Novem mestu, Tolminu, Kamniku in Grosupljem s 14. avgustom pa še v Kopru. Kot poroča portal Necenzurirano, jim je to je sporočil na sestanku v četrtek popoldne.

Na mestu načelnika UE Novo mesto bo Matejo Sotler Štor kot v. d. nasledila Eva Filej Rudman. Načelnika UE Grosuplje Bojana Banfija bo kot v. d. nasledil Matjaž Emeršič. V Kamniku bo vodenje UE kot v. d. od Primoža Bučana prevzel Aljaž Žumer. Klavdija Uršič pa bo na UE Tolmin kot v. d. nasledila Matjaža Kosa. V Kopru bo UE kot v. d. od 15. avgusta vodila Tina Korenika namesto Nataše Likar.

Upravna enota Ljubljana
Upravna enota Ljubljana
FOTO: Luka Kotnik

Minister je vsem razrešenim načelnicam in načelnikom upravnih enot ponudil nadaljevanje delovnega razmerja v organih državne uprave za določen oz. nedoločen čas, odvisno od statusa oz. delovnega razmerja pred nastopom uradniškega položaja načelnice oz. načelnika upravne enote, so še navedli na ministrstvu.

Ob tem so spomnili, da zakon o javnih uslužbencih v 5. odstavku 92. člena določa, da lahko funkcionar, pristojen za imenovanje, v enem letu od nastopa funkcije z odločbo razreši generalnega direktorja v ministrstvu, generalnega sekretarja v ministrstvu, predstojnika organa v sestavi ministrstva, predstojnika vladne službe, načelnika upravne enote in direktorja uprave lokalne skupnosti oziroma tajnika občine.

Pri tem ministru razrešitve ni treba posebej obrazložiti. Po preteku tega obdobja ga lahko razreši le na podlagi zakonsko določenih krivdnih razlogov, kot so hujše kršitve delovnih obveznosti ali neizpolnjevanje nalog.

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KOMENTARJI30

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piu
10. 07. 2026 18.33
Vsi, ki so bili razrešeni so bili imenovani po političnih kriterijih in nobeden po strokovnih.
Odgovori
0 0
kivzfccz
10. 07. 2026 18.32
Nikogar ni motilo,ko je bivši predsednik vlade javno oznanjal da bo naredil čistko proti Jansistom. Sedaj pa jok.
Odgovori
+2
2 0
Tomaz Korosec
10. 07. 2026 18.31
Sem mislil, da je pomembno če načelnik DOBRO dela. Vidim, da je bolj važno ZA KOGA dela.
Odgovori
+0
1 1
kunccix
10. 07. 2026 18.29
Politična čistka….politkomisar zastavonoša v Jajce v vsem svojem sijaju
Odgovori
-2
1 3
JanezNovak13
10. 07. 2026 18.29
Na UE Lj je bil pred časom načelnik z vprašljivo diplomo...
Odgovori
+3
3 0
Iqos
10. 07. 2026 18.32
Saj pravna izobrazba na privatnih univerzah je tudi vprašljiva. Če plačaš imaš lahko tri doktorate.
Odgovori
-1
0 1
Alfaa
10. 07. 2026 18.28
Franci ti kar počisti in profesionalno delo naprej,da bo mal reda v naši lepi državici.
Odgovori
+3
5 2
frenk707
10. 07. 2026 18.28
janšizem v vsej svoji veličini, v podobi matoza.
Odgovori
-1
3 4
fljfo
10. 07. 2026 18.25
Zoki bo težko požrl to razrešitev...
Odgovori
+2
3 1
komandos
10. 07. 2026 18.22
Ne morem verjet desni ali levi sploh znate še kaj drugega delati kot mešati meglo v temi
Odgovori
+4
6 2
Antena
10. 07. 2026 18.19
To naredi vsaka nova vlada. Logicno
Odgovori
+5
7 2
Hames
10. 07. 2026 18.24
Valda. Sicer bi ostali tisti od prejšnje Janševe vlade in se sedaj ne bi menjevalo. Ampak ker je vmesna vlada naredila isto stvar in postavila svoje ljudi je ta vlada te ljudi spet zamenjala s svojimi. In tako bo vedno razen, če bomo menjali celoten sistem in imeli diktaturo.
Odgovori
+0
1 1
SpamEx
10. 07. 2026 18.17
Zafrustriranost. Metr pa čevap in mali lulek vrjetno. More nekak pokazat da je močn
Odgovori
-4
4 8
ZIPPO
10. 07. 2026 18.13
No pa je v Ljubljani odletel Jankovićev pajdaš!
Odgovori
+6
11 5
kinimod
10. 07. 2026 18.10
Končno !
Odgovori
+8
13 5
LukaS8
10. 07. 2026 18.00
Ja, seveda. Rabi svoje ljudi na vseh položajih, da bo lahko nemoteno delal nezakonite packarije. Sprevrženo do amena. Človeka brez kakršnihkoli izkušenj na področju vodenja države postaviti za ministra... kot bi gledal podalpsko parodijo Trumplandije. Hvalabogu vsaj Snežiča ni imenoval za kakšnega ministra. Za finance bi mu najbolj pasalo verjetno... Ampak za vsako rit raste palica. In tudi ta Janševistični mandat bo minil. Skoraj zagotovo predčasno.
Odgovori
-1
12 13
Perivnik
10. 07. 2026 18.05
Ja, seveda rabi svoje ljudi na ključnih položajih, da bo lahko normalno delal. Ali naj bi obdržal pro Golobove ljudi, da mu bodo srali in nagajali? Valjda ne. Koliko je pa golob obdržal Janševih ljudi? Tako, da prosim nehajte s temi bedarijami.
Odgovori
+9
13 4
Ne hodimnavolitve
10. 07. 2026 18.22
Načelnik upravne enote ni kreativno delovno mesto, ali pač. Odvisno kdo je na oblasti, zgleda.
Odgovori
-1
0 1
Ne hodimnavolitve
10. 07. 2026 17.46
In če se v naslednjem mandatu zamenja opcija oblasti? Se bojo spet eno leto ukvarjali z menjavo kadrov? Pokvarjeno!!!!
Odgovori
+1
6 5
Hames
10. 07. 2026 18.27
Jah, to je pač politika. Povsod je tako na žalost. Ko se menja vlada se menjajo tudi ključni kadri. Ne vem če obstaja kakšna demokratična vlada kjer se to ne dogaja. Isti ljudje ostanejo na položajih le v tistih sistemih, kjer se tudi vodja ne menja. V diktaturi.
Odgovori
+1
1 0
zrela hruška
10. 07. 2026 17.18
Kaj pa jansisti so ostali? 🤣🤣
Odgovori
+5
10 5
St. Gallen
10. 07. 2026 17.49
Nimate jih vec nikjer. Prejsnja vlada ocistila vse z reformo
Odgovori
+3
6 3
vlahov
10. 07. 2026 16.21
Odlična poteza .
Odgovori
-4
12 16
kekyooo
10. 07. 2026 16.09
vlada dela! Bravo!
Odgovori
+0
9 9
PEPINA
10. 07. 2026 16.31
Pa kaj dela? Kadruje?
Odgovori
+2
8 6
Perivnik
10. 07. 2026 18.07
Seveda. Ali bo pustil Golobove na položaju, da mu bodo "nož v hrbet" zasadili. Če je vsaj malo pameten NE.
Odgovori
+4
7 3
Perivnik
10. 07. 2026 16.04
Golob je začel s čiščenjem "janšistov", sedaj bo pa ta vlada delala po istem principu. Itak, če je veljalo za leve, naj sedaj še za desne.
Odgovori
+2
9 7
BrezPitt
10. 07. 2026 17.11
Samo, če so že bili prej Janšisti pomeni, da so pred Golobom oni tako kadrovali.
Odgovori
+3
4 1
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