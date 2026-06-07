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Slovenija

Matoz: Če bo treba, bodo določena delovna mesta ukinjena

Ljubljana, 07. 06. 2026 19.28 pred 36 minutami 2 min branja 14

Avtor:
Žana Vertačnik
Primopredaja poslov Branko Zlobko in Franci Matoz

Kaj čaka skoraj 200.000 zaposlenih v javnem sektorju? Novi finančni minister Andrej Šircelj je plače v javnem sektorju izpostavil kot eno izmed področij, ki so ušla izpod nadzora. Notranji minister Franci Matoz ni izključil kadrovskih rezov v državni upravi. Kje in kako se bo zategovalo pasove? Sindikati pričakujejo jasne odgovore.

Franci Matoz ima pod svojim okriljem tri doslej ločene resorje, notranje zadeve, javno upravo in digitalizacijo, kar pomeni trikratno število javnih uslužbencev in funkcionarjev. Pri čemer je jasno napovedal, da se "obstoječe službe iz dosedanjih resorjev ne bodo zgolj prenesle v nespremenjeni obliki".

Sledi torej temeljit pregled in kot pravi, boj proti kopičenju vodstvenih funkcij. "Saj je za učinkovito delovanje resorja treba vzpostaviti vitko in učinkovito notranjo organiziranost ministrstva. Vse to pomeni, da če bo treba, bodo določena delovna mesta ukinjena zaradi podvajanja," je napovedal v torek.

Franci Matoz
Franci Matoz
FOTO: Aljoša Kravanja

Da bo pri združevanju resorjev podvajanja veliko, pa dvomijo v sindikatih in pravijo, da je zakonodaja jasna. "Če se recimo en organ ukine, njegove naloge prevzame drug organ, ministrstvo, v tem primeru se prevzamejo tudi zaposleni, se razporedijo na enaka delovna mesta," pravi Jakob Počivavšek iz Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam.

Nekaj sprememb v ustroju ministrstev sicer pričakujejo. "Mislim, da se minister morda ne zaveda v celoti kompleksnosti javnega sektorja in mislim, da to ne bo tako zelo preprosto," je dodal.

Novi stari finančni minister Andrej Šircelj je za portal Info 360 napovedal, da bo vsak minister pregledal, ali je trenutna ureditev glede števila zaposlenih v javnem sektorju ustrezna. Med kritičnimi področji pa je omenil plačno reformo vlade Roberta Goloba, ki po njegovi oceni stane državo 400 milijonov evrov več od načrtov.

"Tukaj je to vsekakor eno izmed področij, ki ga bo treba proučiti in najti tudi možnosti zmanjšanja izdatkov na tem področju," je dejal v ponedeljek.

A kot pravi Počivavšek, smo sredi "prehodnega obdobja, v katerem se ta plačna reforma implementira".

Finančne posledice pa da izvirajo tudi iz tega, kot dodaja Počivavšek, da so "predstojniki v javnem sektorju dobili določena dodatna pooblastila pri določanju plač, za kar so se zavzemali praktično vsi v političnem prostoru, da temu tako rečem".

Med odmevnejšimi možnimi ukrepi pri iskanju dodatnih virov financiranja je Šircelj sicer navedel dvig DDV. Znižanja DDV za osnovna živila, ki ga je desna koalicija vključila v interventni zakon o razvoju Slovenije, pa ne pozdravlja.

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KOMENTARJI14

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Albert Konečnik
07. 06. 2026 20.05
Nekaj jih bodo sigurno ukinili, bodo pa za svoje prisklednike ustanovili veliko drugih. Lojalnost je treba poplačati (saj gre vse iz "državne" malhe). Me pa tale državna birokracija na nekaj spominja: ob obisku precej velike firme je eden od prisotnih vprašal: g. direktor, koliko ljudi pa dela pri vas? Direktor odvrne: polovica.
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0 0
Ve?ni optimist
07. 06. 2026 20.04
Če mene vprašaš, ... tudi lažja odpuščanja delavcev bi morali uvesti, ....
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+1
1 0
jugatneme
07. 06. 2026 20.01
Po nekaterih službah javnega sektorja je kar nekaj nastavljenega političnega kadra, bi že morali umakniti vsakega drugega. Nujno je potrebno narediti državo bolj vitko, je predebela, lahko pride do infarkta.
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0 0
berger 2
07. 06. 2026 20.00
Kar je prejšnja vlada imenovala " plačna reforma " ni drugega, kot povišanje plač. Minister Boštjančič je trdil, da denar je. Sedaj pa ugotavljajo, da se je uštel in da bo "plačna reforma " dražja za več kot miljardo, do le 2028, kot so načrtovli. Plače v JS se se dvignile bistveno več, kot v gospodarstvu, predvsem pa je, zaradi veliko novih zaposlitev, narasla masa plač. Usluge, ki jih prejemamo državljani, pa zaradi tega niso nič boljše
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-1
0 1
_endrug
07. 06. 2026 19.59
SDSovce še razumem. Tudi če bi jim JJ dal DDV na 50% bi mu poskali. A volilci stranke Resni.ca, ki je v "opoziciji", se bodo strinjali?
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+1
2 1
jaka
07. 06. 2026 19.58
Sem proti, da ti zaposleni ostane brez služb v javnem sektorju. Treba jih je samo prestaviti v nego v DSO-jih, kjer javnemu sektorju primankuje kadra.
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+3
3 0
Hugh_Mungus
07. 06. 2026 19.57
Bogatim se ni česa bati. Delavski razred, primite se za denarnice. Še kolcalo se nam bo po prejšnji, sicer neidealni vladi
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+0
1 1
Hani Vajk
07. 06. 2026 19.57
Si nor, 200.000 jih je. V New Yorku jih toliko dela in ima 10x več ljudi.
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+1
1 0
Bombardirc1
07. 06. 2026 19.49
Bla bla bla kot vedno, najprej velika usta potem pa svoje zaposlit in jim dvigniti plače. DDV bo kmalu zvišan?
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+1
3 2
Mens sana
07. 06. 2026 19.47
...........kakšni ceneni ukrepi novih oblastnikov, omejevanje rasti plač v javnem sektorju, dvig DDV-ja v zameno za davčne olajšave na plače in najpomembnejše, davka na nepremičnine ne bo...................., in potem bi mi morali verjeti, da ima ta vlada za cilj, bolše življenje vseh............., malo morgen..................
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+1
3 2
Ve?ni optimist
07. 06. 2026 20.02
a razumeš, da jih je nenormalno dosti, ..... nujno je potrebno zmanjšat zaposlene v JU, ... delo bodo sigurno dobili pri zasebnikih, .... brez skrbi, ...edino, je pa res da bodo morali delati, ...
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0 0
tamiflu
07. 06. 2026 19.43
pravilni, ukinit javno upravo, pacient potrebuje denar za bežanje in skrivanje
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+1
2 1
_endrug
07. 06. 2026 19.43
Dvig DDV? Edino to znajo?
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+1
2 1
Urosand
07. 06. 2026 19.38
Tresla se je gora, rodila se miš.
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-1
1 2
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