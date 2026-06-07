Matoz: Če bo treba, bodo določena delovna mesta ukinjena

Sledi torej temeljit pregled in kot pravi, boj proti kopičenju vodstvenih funkcij. "Saj je za učinkovito delovanje resorja treba vzpostaviti vitko in učinkovito notranjo organiziranost ministrstva. Vse to pomeni, da če bo treba, bodo določena delovna mesta ukinjena zaradi podvajanja," je napovedal v torek.

Franci Matoz ima pod svojim okriljem tri doslej ločene resorje, notranje zadeve, javno upravo in digitalizacijo, kar pomeni trikratno število javnih uslužbencev in funkcionarjev. Pri čemer je jasno napovedal, da se "obstoječe službe iz dosedanjih resorjev ne bodo zgolj prenesle v nespremenjeni obliki".

Da bo pri združevanju resorjev podvajanja veliko, pa dvomijo v sindikatih in pravijo, da je zakonodaja jasna. "Če se recimo en organ ukine, njegove naloge prevzame drug organ, ministrstvo, v tem primeru se prevzamejo tudi zaposleni, se razporedijo na enaka delovna mesta," pravi Jakob Počivavšek iz Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam.

Nekaj sprememb v ustroju ministrstev sicer pričakujejo. "Mislim, da se minister morda ne zaveda v celoti kompleksnosti javnega sektorja in mislim, da to ne bo tako zelo preprosto," je dodal.

Novi stari finančni minister Andrej Šircelj je za portal Info 360 napovedal, da bo vsak minister pregledal, ali je trenutna ureditev glede števila zaposlenih v javnem sektorju ustrezna. Med kritičnimi področji pa je omenil plačno reformo vlade Roberta Goloba, ki po njegovi oceni stane državo 400 milijonov evrov več od načrtov.

"Tukaj je to vsekakor eno izmed področij, ki ga bo treba proučiti in najti tudi možnosti zmanjšanja izdatkov na tem področju," je dejal v ponedeljek.

A kot pravi Počivavšek, smo sredi "prehodnega obdobja, v katerem se ta plačna reforma implementira".

Finančne posledice pa da izvirajo tudi iz tega, kot dodaja Počivavšek, da so "predstojniki v javnem sektorju dobili določena dodatna pooblastila pri določanju plač, za kar so se zavzemali praktično vsi v političnem prostoru, da temu tako rečem".

Med odmevnejšimi možnimi ukrepi pri iskanju dodatnih virov financiranja je Šircelj sicer navedel dvig DDV. Znižanja DDV za osnovna živila, ki ga je desna koalicija vključila v interventni zakon o razvoju Slovenije, pa ne pozdravlja.