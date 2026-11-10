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Slovenija

Matoz napovedal izvzetje policistov iz enotnega plačnega sistema

Ljubljana, 10. 11. 2026 20.06 pred 59 minutami 2 min branja 27

Avtor:
A.K. STA
Franci Matoz, notranji minister

Notranji minister Franci Matoz je dejal, da bodo policisti prvi, ki bodo zapustili enotni plačni sistem javnih uslužbencev. Njihove plače bi po novem urejal zakon o kariernem sistemu in plačah policistov. "Zadeva je že tako daleč pripravljena, da mislim, da bomo šli v proceduro najkasneje decembra," je dejal Matoz.

Matoz je za TVS povedal, da je v proceduri zakon izvzetja policistov iz enotnega plačnega sistema. Ministrstvo za notranje zadeve je pred prazniki policijskima sindikatoma predstavilo osnutek zakona o kariernem sistemu in plačah policistov, ki ga je pridobila tudi Televizija Slovenija (TVS).

Osnutek predvideva, da bo karierni sistem policije izvzet iz enotnega plačnega sistema javnih uslužbencev, uvaja pa 17-stopenjsko karierno lestvico. Tudi nova plačna lestvica bi imela po osnutku 17 razredov. Najnižja osnovna policijska plača, ki je danes nekaj manj kot 1600 evrov bruto, bi po predlogu znašala 2300 evrov bruto, 6900 evrov bruto pa bi bila osnovna plača generalnega direktorja policije, poroča TV Slovenija.

Franci Matoz
Franci Matoz
FOTO: Luka Kotnik

 Osnutek zakona predvideva tudi ločena določila za napredovanje policistov, ki bi svojo kariero od začetka gradili v policiji, in na tiste, ki bi predvidoma na višja delovna mesta vstopili od drugod.

Policisti bi imeli tudi pravico do različnih dodatkov. Med njimi je tudi dodatek za posebne obremenitve in nevarnosti, ki bi med drugim pripadal policistom, ki preiskujejo korupcijo, tajno delujejo, izvajajo prikrite preiskovalne ukrepe in odkrivajo najhujše oblike organiziranega kriminala. Iz osnutka je razvidno, da si ministrstvo želi zakon sprejeti čim prej, da bi se lahko začel uporabljati julija prihodnje leto, kar sovpada z začetkom uporabe zakona o Skoku.

Izvzetje iz sistema javnih uslužbencev sicer že pripravljajo tudi na ministrstvu za obrambo, pri čemer sodelujejo z ministrstvom za notranje zadeve in javno upravo zadeve oziroma policijo, je v nedavnem intervjuju za STA povedal minister za obrambo Valentin Hajdinjak.

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KOMENTARJI27

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pravica1
10. 11. 2026 21.09
Zastonj mislijo, da si bodo tako kupili zaščito pred ljudstvom.
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0 0
cefre
10. 11. 2026 20.59
Zanimivo! Politična opcija ki je hotela kupiti takratne volitve z enotno plačno reformo to sedaj ukinja!? Pri vseh norostih naše oblasti je navsezadnje še najbolj prav, da jemlje tisti ki je dajanjem hotel podkupovati! Težava je ko jemlješ tisto kar si propagiral za sveto in to svojim, takrat znajo nastati najhujše zamere!
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+1
2 1
vlahov
10. 11. 2026 20.57
Super , da bodo policisti korektno plačani . Tujcem vzamemo socialne , zastonj zdravstvo , šolstvo , subvencije stanovanj ...
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+1
3 2
Ronja razbojniška h?i
10. 11. 2026 20.57
Učitelj začetnik, magister pa 1300. Neverjetno.
Odgovori
+2
2 0
raptor2
10. 11. 2026 20.55
700€ bruto, to pomeni 200 do 300€ neto na mesec vec. Ampak potem pades v visji dohodninski razred in ti tam pobrejo se to, bog ne daj da ti otroci hodijo v vrtec, policisti pa ze mislijo da bodo dobili 700€ vec.
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+0
1 1
Mr.Cube6
10. 11. 2026 20.54
Naslednji korak bi bilo treba isto narediti z vojsko da se jih da ven iz enot neka plačilnega sistema tako kot je bilo 2004 in pred tem letom
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+0
2 2
10. 11. 2026 20.58
In gasilce
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-1
0 1
Mr.Cube6
10. 11. 2026 21.00
Seveda že tako so pod vojsko da se smatra tudi njih in tudi civilna zaščito
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+1
1 0
BroNo1
10. 11. 2026 20.52
Desni?! Velikim je žal, da so vas volili. Povozil vas je čas….sprašujemo se, ali ste prišli vse uničit??
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+3
5 2
Mali medo
10. 11. 2026 20.52
Zdravnik začetnik po 23 letih šole pa 1800 bruto. Niso resni.
Odgovori
+5
5 0
Lovec na mušnice
10. 11. 2026 20.49
Sem pogledal podatke za Italijo. Karabinjer ali policist ali finančni stražnik zaslužijo povprečno 1.714,70 eur bruto na mesec. Maršal (višji inšpektor, podoficir ) zasluži približno 2.082 eur, poročnik pa približno 2.268 eur, brez operativnih dodatkov in nadur. S tem, da je v Italiji bistveno več kriminala kot v Sloveniji.
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+5
5 0
Ronja razbojniška h?i
10. 11. 2026 20.47
Tolkli bodo po nas državljanih s pendreki.
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+4
4 0
Japa Jade
10. 11. 2026 20.42
Tale vlada ni resna, proračunska luknja se veča.
Odgovori
+5
6 1
Na pol ovca
10. 11. 2026 20.41
Kupovanje mišic za rabote
Odgovori
+4
4 0
BBcc
10. 11. 2026 20.39
Janša si kupuje zaščito ko bojo protesti.
Odgovori
+8
9 1
krmeki
10. 11. 2026 20.39
Ali ni bilo rečeno, da je javni sektor predrag. zdaj pa že 40% povišice za isto delo?
Odgovori
+5
6 1
BBcc
10. 11. 2026 20.38
Spet to priviligiranost in posledično stavke drugih nepriviligiranih. Nujno potrebno.🙆😷
Odgovori
+5
6 1
Japa Jade
10. 11. 2026 20.35
40% povečanje plač, če prav razumem njihovo matematiko.
Odgovori
+2
3 1
Slovenska pomlad
10. 11. 2026 20.34
Hahaha....sekta bi si spet kupila svojo vojsko
Odgovori
+4
5 1
9876543
10. 11. 2026 20.33
Preimenujejo naj jih v vojne policiste in porabljen denar prikažejo kot obvezen vojni prispevek oz. vložek v poročilo za NA-TO. Bo vsaj kakšna korist in bo ostal doma.
Odgovori
+0
1 1
10. 11. 2026 20.32
Na vojsko pa gasilce pa se pozablja…primerljivi poklici
Odgovori
+5
5 0
The DownFall
10. 11. 2026 20.35
Gasilcev diktatorji ne rabijo... rabijo tiste, ki jih branijo v slabem in dobrem, pa to...
Odgovori
+4
5 1
Ronja razbojniška h?i
10. 11. 2026 20.25
Saj vemo zakaj. Pod to vlado se vzpostavlja policiska država. Medtem poteka tihi državni udar. Rabili bodo imeti policiste na svoji strani. Na svoji strani jih imaš, če jih plačaš več kot druge JU. Policisti, računamo na vas. Da boste služili narodu in ne diktatorjem....
Odgovori
+5
6 1
The DownFall
10. 11. 2026 20.33
Upam, da si boste to zapomnili na naslednjih voltivah, pa to...
Odgovori
+0
1 1
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