Matoz: V življenju sem dokazal, da sem upravičen do te kandidature

Ljubljana, 29. 05. 2026 07.12 pred 1 uro 2 min branja 154

Avtor:
24UR ZVEČER
Franci Matoz v studiu

Po oprostilni sodbi Janeza Janše v zadevi Trenta je v oddaji 24UR ZVEČER njegov odvetnik Franci Matoz spregovoril o svoji kandidaturi za notranjega ministra. Zanikal je, da bi ta lahko bila nagrada za dobro opravljeno odvetniško delo, sodni proces pa je označil za neutemeljen in politično motiviran.

"Odločil sem se iz osebnih razlogov, ker menim, da sem v življenju dokazal, da sem upravičen do te kandidature, da lahko nekaj dobrega storim. Dosegel sem vse, kar sem si želel, in mislim, da je prav, da poskušam izboljšati stvari tudi na tem področju, ki ga dobro poznam," je odločitev, da se poda v politiko, v oddaji 24UR ZVEČER komentiral Franci Matoz. Zanika, da je ponudba, da postane kandidat za notranjega ministra, morda nagrada Janeza Janše za dobro opravljeno delo v zadevi Trenta, kjer je v četrtek višje sodišče potrdilo oprostilno sodbo.

"Nikakor ne more biti v zadovoljstvo to, da je nekdo 13 let v postopku, ki je neupravičen, neutemeljen," je dejal. Prepričan je, da je sodišče v zavrnitvi jasno pokazalo, da je tožilstvo v celotnem kazenskem postopku razpolagalo z bledimi indici. "Indic je še daleč od dokaza," je poudaril. Po njegovem mnenju je bil celoten postopek brez vsakršnega dokaza zoper Janšo: "Tako ne glede na vrednost parcele, tako ne glede na dogovarjanje, glede morebitnega naklepa, torej 13 let mučenja in politične posledice." Zaradi zadeve Trenta je padla vlada, je spomnil, po njegovih besedah je trpela tudi Janševa družina.

"Mislim, da ne moreš biti zadovoljen, da po 21 letih od prodaje parcele, ki je bila normalen posel, pride do tega, da na koncu sodišče zaključi, da tožilstvo ni imelo nikakršnega dokaza. Kar kaže na to, da je to že drugi proces poleg Patrie, kjer ni bilo nikakršnih dokazov, pa se je vlekel 20 let," je prepričan odvetnik.

Prepričan je, da je razglasitev sodbe dokaz, da je šlo za političen proces. "Če ne bi bilo gospoda Janše, takega procesa nikoli ne bi bilo," je še enkrat poudaril.

Več vsebine pogovora si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku.


KOMENTARJI154

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
August Landmesser
29. 05. 2026 09.02
desnaci in demokracija...bivši komunist lažnivi janša bo kmalu pojasnil kje , kdaj in na katerih volitvah in koliko glasov je dobil matoz da bo zasedel to pomembno funkcijo ker je janšizem demokracija...hohohoooo...desnaci vas bodo slekli do gat ..in krulili da gre za demokracijo...
Odgovori
+1
1 0
john gotti
29. 05. 2026 09.02
a je v keudru zmanjkalo kadra
Odgovori
-1
0 1
dinamit
29. 05. 2026 09.01
Sedaj ko je KOMUNIST Janša prišel na oblast, ne rabi več odvetnikov. Sodbe si bo pisal sam. Tako je to pri komunistih na oblasti.
Odgovori
+0
1 1
john gotti
29. 05. 2026 09.01
srečno kekec 8
Odgovori
+0
1 1
Sajkoslav
29. 05. 2026 09.01
Dobra izbira
Odgovori
-1
1 2
August Landmesser
29. 05. 2026 08.59
torej notranji bo mož beseda matoz stil hojs ...izvoljen v kleti 4. tovarne zla in laži s trstenjakove.. ker ga je bivši komunist lažnivi janša določil za svojega ministranta...desnaci temu pravijo demokracija...normalni ljudje pa - avtokracija in diktatura janšizma Nadzor bo vršil mosad ......Primite se za denarnice.
Odgovori
+3
3 0
Mens sana
29. 05. 2026 08.59
...........tovariš Janez nam vedno znova dokazuje kako pomembna mu je integriteta in da je dobrobit državljanov na prvem mestu..................
Odgovori
0 0
brezveze13
29. 05. 2026 08.58
ja kdo bo pa sedaj branil jj saj ne more sedeti oziroma po zakonu o vladi opravljati dveh funkcij
Odgovori
+2
2 0
devlon
29. 05. 2026 08.58
dokazal, da mu zastopanje kriminalcev leži
Odgovori
+5
5 0
Šumsko voče
29. 05. 2026 08.57
Katastrofa.se bolj bomo pogreznili v 💩💩
Odgovori
+1
1 0
Lux_43
29. 05. 2026 08.56
Tip je menda mega zakompleksan, ker je majhen, ko hodijo zaposleni mimo njega, ga morajo obvezno pozdravit z: dober dan, gospod direktor, vsaj na DUTB je bilo tako. Ne mara, ker se stara, v glavnem 0 od desca. Itak je postavljen za to, da se Hojsa opere povezave s klanom, kaj pa.
Odgovori
+1
4 3
Buci in Bobo
29. 05. 2026 08.58
Poglej naslednjič kako miga z ritko med hojo. Pa javi kaj boš opazil...
Odgovori
+1
1 0
MasteRbee
29. 05. 2026 08.55
Kdo bo sedaj branil Janeza?
Odgovori
+2
2 0
matjan22
29. 05. 2026 08.55
Janša mora dolg do Matoza poplačati saj v prejšnji vladi je pa bil v par nadzornih svetih je drago za vzdrževati črnega land Roverja
Odgovori
+0
4 4
zibertmi
29. 05. 2026 08.54
potrebno je plačat odvetniške usluge,zakaj jih nebi kar iz proračuna,pa če tudi samo za leto ali manj
Odgovori
+7
9 2
Uporabnik1909755
29. 05. 2026 08.53
Nekateri, ki so ze desetletja na dobu imajo se vec izkusenj s policijo... kaj ce bi enega od njih raje njih dal za ministra?
Odgovori
+3
5 2
Franci123
29. 05. 2026 08.54
a matoz je bil na dobu?
Odgovori
+0
3 3
Mučenik
29. 05. 2026 08.53
Pravilno red je treba naredit, ker tisti ki ne marajo reda imajo slabe namene.....
Odgovori
+0
3 3
roten
29. 05. 2026 08.52
Ah pravljice
Odgovori
+1
1 0
Tičfirič
29. 05. 2026 08.52
Važno je da so vsi levi lopovi pošteni.
Odgovori
+1
6 5
Bbcc12
29. 05. 2026 08.54
Če niso pri levih odstopijo. Pri desnih so pa kar poslanci in ministri še naprej. Bistvena razlika.
Odgovori
+2
4 2
Dolgočasnež
29. 05. 2026 09.01
dej bbc pejt svoje krave na pašnik pogledat sej veš une ki trdiš da se same poštimajo hahaha
Odgovori
-1
0 1
optinus
29. 05. 2026 08.50
Sami nesposobneži bojo na dobr plačanih položajih. Ne piše se nam nč dobrga. Janša more pa očitno vrnit uslugo Matozu.
Odgovori
+1
5 4
hjaman
29. 05. 2026 08.52
Golob je imel pa sposobne a ne??hehe smo vidl ja kok so reševali Slovenijo
Odgovori
+3
5 2
optinus
29. 05. 2026 09.02
Katera vlada in čigavi prjatli so prodal al pa dal v propad večino naših dobrih firm?
Odgovori
0 0
Bbcc12
29. 05. 2026 08.50
To bo Slovenija. Luknje v zakonu. To pa znamo.
Odgovori
+5
6 1
