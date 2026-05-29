Matoz: V življenju sem dokazal, da sem upravičen do te kandidature

"Odločil sem se iz osebnih razlogov, ker menim, da sem v življenju dokazal, da sem upravičen do te kandidature, da lahko nekaj dobrega storim. Dosegel sem vse, kar sem si želel, in mislim, da je prav, da poskušam izboljšati stvari tudi na tem področju, ki ga dobro poznam," je odločitev, da se poda v politiko, v oddaji 24UR ZVEČER komentiral Franci Matoz. Zanika, da je ponudba, da postane kandidat za notranjega ministra, morda nagrada Janeza Janše za dobro opravljeno delo v zadevi Trenta, kjer je v četrtek višje sodišče potrdilo oprostilno sodbo.

"Nikakor ne more biti v zadovoljstvo to, da je nekdo 13 let v postopku, ki je neupravičen, neutemeljen," je dejal. Prepričan je, da je sodišče v zavrnitvi jasno pokazalo, da je tožilstvo v celotnem kazenskem postopku razpolagalo z bledimi indici. "Indic je še daleč od dokaza," je poudaril. Po njegovem mnenju je bil celoten postopek brez vsakršnega dokaza zoper Janšo: "Tako ne glede na vrednost parcele, tako ne glede na dogovarjanje, glede morebitnega naklepa, torej 13 let mučenja in politične posledice." Zaradi zadeve Trenta je padla vlada, je spomnil, po njegovih besedah je trpela tudi Janševa družina.

"Mislim, da ne moreš biti zadovoljen, da po 21 letih od prodaje parcele, ki je bila normalen posel, pride do tega, da na koncu sodišče zaključi, da tožilstvo ni imelo nikakršnega dokaza. Kar kaže na to, da je to že drugi proces poleg Patrie, kjer ni bilo nikakršnih dokazov, pa se je vlekel 20 let," je prepričan odvetnik.

Prepričan je, da je razglasitev sodbe dokaz, da je šlo za političen proces. "Če ne bi bilo gospoda Janše, takega procesa nikoli ne bi bilo," je še enkrat poudaril.