Matoz: Varovanje predsednice trenutno ni stvar Policije

Nesreča predsednice republike Nataše Pirc Musar je torej odprla tudi vprašanje organizacije njenega varovanja tako z zakonskega kot varnostnega vidika. Kako slednje komentira notranji minister Franci Matoz in ali bo varovanje predsednice tudi po nesreči ostalo pod uradom predsednice republike ali ne?

Kot odgovarja Matoz, varovanje predsednice RS trenutno ni stvar Policije, saj je to urejeno z uredbo in so bili policisti še pred nastopom trenutne vlade razporejeni v Generalni sekretariat predsednice države. Po njegovih besedah lahko tako na ministrstvu nadzirajo zgolj sam potek varovanja z vidika pravilnosti uporabe taktike in metodike, ne pa tudi nad policisti, ki opravljajo varovanje.