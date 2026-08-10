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Slovenija

Matoz: Varovanje predsednice trenutno ni stvar Policije

Ljubljana, 10. 08. 2026 22.42 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Primopredaja poslov Branko Zlobko in Franci Matoz

Bo tudi po nesreči varovanje predsednice države Nataše Pirc Musar ostalo v domeni njenega urada, ne pa centra za varovanje in zaščito, v katerem so zaposleni policisti? V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili ministra za notranje zadeve Francija Matoza.

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Nesreča predsednice republike Nataše Pirc Musar je torej odprla tudi vprašanje organizacije njenega varovanja tako z zakonskega kot varnostnega vidika. Kako slednje komentira notranji minister Franci Matoz in ali bo varovanje predsednice tudi po nesreči ostalo pod uradom predsednice republike ali ne?

Kot odgovarja Matoz, varovanje predsednice RS trenutno ni stvar Policije, saj je to urejeno z uredbo in so bili policisti še pred nastopom trenutne vlade razporejeni v Generalni sekretariat predsednice države. Po njegovih besedah lahko tako na ministrstvu nadzirajo zgolj sam potek varovanja z vidika pravilnosti uporabe taktike in metodike, ne pa tudi nad policisti, ki opravljajo varovanje.

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"Predsednica ima lastno varovanje, opravljajo pa ga policisti, ki so bili predhodno zaposleni v Uradu za varnost in zaščito. Varovanje poteka na podlagi uredbe, ki trenutno je zakonita, o tem ni nikakršne dileme," je dejal, ob tem pa dodal, da ostaja v stiku s Pirc Musarjevo, s katero se dogovarjata za morebitno spremembo. "Varovanje bo na njeno željo v prihodnje tudi drugače urejeno," je poudaril.

Kako pa vidi odgovor predsednice, v katerem je zapisala, da je ministru povedala, da ne bo nasprotovala vrnitvi policistov varnostnikov nazaj na urad za varovanje in zaščito, ko se bodo tam ustrezno uredile razmere? "Razmere v našem uradu oz. Centru za varovanje in zaščito so urejene, ni nikakršnih težav. Ta njena opazka se je verjetno nanašala na reorganizacijo dela, ki jo sedaj organizira sama. V našem uradu je to urejeno drugače," je odgovoril Matoz.

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