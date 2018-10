Matoz zahteva še izločitev predsednice sodišča

Glede sodn ice porotnice pa je poudaril, da je bilo njeno ime na seznam sodn ikov porotnikov vneseno ročno, zato ni bilo mogoče ugotoviti, ali je bila Zorkova imenovana skladno s sodn im redom. Meni tudi, da je Zorkovo imenovalo sodn o osebje in ne začasna predsednica sodišča Giacomellijeva.

Iz vpisnika je bilo namreč razvidno, da je bila zadeva oktobra 2016 najprej dodeljena sodn ici Saši Kovačič , mesec dni kasneje Ingrid Lešnik in potem maja lani Žumer-Kunčevi, je navedel Matoz. Opozoril je, da je ustavno sodišče zapisalo, da je kazensko zadevo moč prerazporediti drugemu sodn iku, če je prvotno imenovan sodn ik preobremenjen ali je v daljšem bolniškem staležu.

Okrožno sodišče v Celju je sicer v petek že zavrnilo Matozovo zahtevo za izločitev Žumer-Kunčeve in Zorkove. A je Matoz po vpogledu v elektronski vpisnik glede dodeljevanja Janševega sojenja Žumer-Kunčevi in imenovanja Zorkove za sodn ico porotnico dejal, da vztraja pri izločitvi članic senata, ker iz vpisnika ni razvidno, da bi bila zadeva Žumer-Kunčevi dodeljena po abecednem vrstnem redu.

Zagovornik prvaka SDS Janeza Janše Franci Matoz je danes na sojenju Janši zaradi obtožb o razžalitvi novinark ponovno zahteval izločitev sodn ice Barbare Žumer-Kunc in sodn ice porotnice Simone Zorko . Zahteval pa je še izločitev začasne predsednice okrožnega sodišča v Celju Petre Giacomelli .

Janša pravi, da v času od prvega naroka eno leto in pol ni zgodilo nič, "zdaj, ko je spet kampanja za lokalne volitve, pa se s postopkom nenavadno mudi".

Janša: 'Gre se za vprašanje, ali ima človek v Sloveniji pravico do obrambe pred medijsko prostitucijo in klientelističnim novinarstvom'

Janša je danes v izjavi za medije po sojenju dejal, da je od prvega naroka minilo leto in pol, v tem času pa se ni nič dogajalo, razen da so se sodnice na celjskem okrožnem sodišču fiktivno menjavale. Zdaj, ko je spet kampanja za lokalne volitve, pa s tem postopkom nenavadno mudi, je povedal.

"Dejstvo je, da gre tukaj za vprašanje, ali ima človek v Sloveniji pravico do obrambe pred medijsko prostitucijo in pred klientelističnim novinarstvom, ki te lahko desetletja s strani istih oseb nekaznovano žali, potem ko nekaj na splošno napišeš nazaj, pa si kazensko preganjan," je dejal Janša.

Če bo v omenjeni zadevi padla kakšna obsodilna sodba, potem bo na desetine, stotine ljudi, ki so bili kadar koli užaljeni zaradi poročanja obeh omenjenih novinark, upravičenih do odškodninskih ali kazenskih tožb, kajti pravice veljajo za vse, je še dodal Janša.

Velenjsko okrajno sodišče razsodilo, da je bil tvit žaljiv

Janša je obtožen, da je s tvitom iz marca 2016 razžalil novinarki Televizije Slovenija Eugenijo Carl in Mojco Šetinc Pašek. Med drugim je zapisal, da na "neki Facebook strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C. in Mojce P.Š." Zaradi omenjenega tvita sta novinarki Janšo tožili tudi pravdno. Velenjsko okrajno sodišče je leta 2016 v ločenih zadevah razsodilo, da mora Janša novinarkama plačati po 6000 evrov kazni, saj je bil njegov tvit žaljiv. Nobena od sodb še ni pravnomočna.

Za kaznivo dejanje razžalitve v sredstvih javnega obveščanja je sicer zagrožena denarna kazen ali do šest mesecev zaporne kazni.