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Po napadu na policiste v Brežicah: 'Sistem mora odreagirati drugače'

Ljubljana, 01. 07. 2026 06.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Franci Matoz

Prejšnjo sredo so policisti policijske postaje Brežice ugotovili, da je 64-letni osumljenec iz bližine stanovanjske hiše proti policijskemu vozilu odvrgel steklenico, napolnjeno z vnetljivo tekočino, zaradi česar je zagorelo v neposredni bližini vozila. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastala pa je materialna škoda na službenem policijskem vozilu. Po opravljenem zaslišanju je bil osumljenec izpuščen na prostost, tožilstvo pa tudi ni ugodilo zahtevi policije za hišno preiskavo pri osumljencu.

Kot je povedal minister za notranje zadeve Franci Matoz v oddaji 24UR ZVEČER, je bila "sama sreča, da ni bil nihče poškodovan". "Zavedati pa se je treba, da bi, če bi steklenica oziroma tako imenovana molotovka ob trku ob tla počila, bi zagoreli dve službeni vozili in bi verjetno prišlo do hudega ogrožanja življenj policistov, ki so opravljali uradne naloge," je opozoril.

Kot je dodal, gre pri tem tudi za kaznivo dejanje napada na uradno osebo pri opravljanju nalog varnosti po 300. členu Kazenskega zakonika, za kar je predpisana zaporna kazen od šestih mesecev do petih let.

"Nedopustno je, da gre dejansko za napad na policiste pri opravljanju uradnih nalog, pa vendar takšen dogodek, kjer bi lahko prišlo do hudih posledic, mine brez ustreznega odziva države – torej tožilstva in sodišča," je bil kritičen minister.

Policisti so sicer na tožilstvu zaprosili za hišno preiskavo, vendar je tožilec to zavrnil. Kot je pojasnil minister, je tožilec z Okrožnega državnega tožilstva v Krškem odreditev hišne preiskave zavrnil z obrazložitvijo, da je bila steklenica najdena in zato hišna preiskava ni potrebna.

"Poglejte, oseba, ki je to dejanje domnevno storila, ga očitno ni storila brez motiva. Motiv je bil napad na policiste, ki so opravljali uradne naloge," je dejal. Poleg tega pravi, da je skoraj "neverjetno, da doma ne bi hranila še kakšnih drugih sredstev ali predmetov, s katerimi bi lahko podobno dejanje v prihodnje ponovila".

Po njegovem mnenju bi bilo pravilno, da bi tožilec podal predlog za hišno preiskavo in da bi bila tudi odrejena. "Iz lastnih izkušenj lahko povem, da smo imeli v postopku osebo, pri kateri ni bilo izvedenega ustreznega ukrepanja. Že naslednji dan je hudo poškodovala dva policista, eden izmed njiju pa je zaradi poškodb umrl," je opozoril minister.

Tudi preiskovalna sodnica, ko so osumljenca privedli pred njo, ni odredila pripora. Minister je prepričan, da bi ob odrejeni hišni preiskavi in morebitni najdbi dodatnih predmetov lahko bila podana podlaga za pripor zaradi ponovitvene nevarnosti.

Na tožilstvu smo tudi sami poizvedovali, zakaj hišna preiskava ni bila dovoljena, vendar odgovora še nismo prejeli.

Minister s tem primerom želi opozoriti predvsem na to, da mora sistem v takšnih primerih odreagirati drugače. "Tožilstvo mora ukrepati drugače. Tudi sodišče mora ukrepati drugače," je poudaril.

Kot pravi, so policisti svoje delo opravili, osumljencu odvzeli prostost in ga privedli. V takem primeru, je prepričan notranji minister, ko gre za napad na policiste pri opravljanju uradnih nalog, bi morala biti najmanj odrejena in opravljena hišna preiskava.

"Ne moremo si dovoliti – in tudi sam tega ne bom dopustil – da bi takšni primeri ostali brez odziva. Na njih bom vedno opozarjal, ker menim, da je nedopustno, da policiste pustimo v položaju, ko so lahko napadeni, sistem pa na koncu odreagira tako, da je storilec izpuščen na prostost," je sklenil minister.

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