Po napadu na policiste v Brežicah: 'Sistem mora odreagirati drugače'

Kot je povedal minister za notranje zadeve Franci Matoz v oddaji 24UR ZVEČER, je bila "sama sreča, da ni bil nihče poškodovan". "Zavedati pa se je treba, da bi, če bi steklenica oziroma tako imenovana molotovka ob trku ob tla počila, bi zagoreli dve službeni vozili in bi verjetno prišlo do hudega ogrožanja življenj policistov, ki so opravljali uradne naloge," je opozoril.

Kot je dodal, gre pri tem tudi za kaznivo dejanje napada na uradno osebo pri opravljanju nalog varnosti po 300. členu Kazenskega zakonika, za kar je predpisana zaporna kazen od šestih mesecev do petih let.

"Nedopustno je, da gre dejansko za napad na policiste pri opravljanju uradnih nalog, pa vendar takšen dogodek, kjer bi lahko prišlo do hudih posledic, mine brez ustreznega odziva države – torej tožilstva in sodišča," je bil kritičen minister.

Policisti so sicer na tožilstvu zaprosili za hišno preiskavo, vendar je tožilec to zavrnil. Kot je pojasnil minister, je tožilec z Okrožnega državnega tožilstva v Krškem odreditev hišne preiskave zavrnil z obrazložitvijo, da je bila steklenica najdena in zato hišna preiskava ni potrebna.

"Poglejte, oseba, ki je to dejanje domnevno storila, ga očitno ni storila brez motiva. Motiv je bil napad na policiste, ki so opravljali uradne naloge," je dejal. Poleg tega pravi, da je skoraj "neverjetno, da doma ne bi hranila še kakšnih drugih sredstev ali predmetov, s katerimi bi lahko podobno dejanje v prihodnje ponovila".

Po njegovem mnenju bi bilo pravilno, da bi tožilec podal predlog za hišno preiskavo in da bi bila tudi odrejena. "Iz lastnih izkušenj lahko povem, da smo imeli v postopku osebo, pri kateri ni bilo izvedenega ustreznega ukrepanja. Že naslednji dan je hudo poškodovala dva policista, eden izmed njiju pa je zaradi poškodb umrl," je opozoril minister.

Tudi preiskovalna sodnica, ko so osumljenca privedli pred njo, ni odredila pripora. Minister je prepričan, da bi ob odrejeni hišni preiskavi in morebitni najdbi dodatnih predmetov lahko bila podana podlaga za pripor zaradi ponovitvene nevarnosti.