Upravne enote bi ob torkih in sredah poslovale do 19. ure

Notranje ministrstvo spreminja uredbo o delovnem času upravnih enot, ker ocenjujejo, da morajo imeti ljudje možnost, da so jim določene storitve na voljo tudi popoldne. "Da lahko ljudje zadeve uredijo tudi popoldne in za to ne jemljejo dopusta," pojasnjuje minister. Po novem bi bil delovni čas upravnih enot ob torkih in sredah do 19. ure. Matoz upa, da bo sprememba uredbe že na prvi seji vlade, kjer bo po njegovi oceni skoraj zagotovo tudi sprejeta. Ob tem upravne enote po ministrovih besedah ne bodo imele nikakršnih težav pri prilagoditvi na nov urnik. "Obseg ur se ne spreminja, saj bodo dopoldne začeli delati kasneje."

S spremembo uredbe bi upravne enote ob določenih dnevih poslovale tudi popoldne. FOTO: Bobo

Pogodbo o najemu luksuznega vozila prekinili

Kako so lahko na ministrstvu najeli službeni avtomobil pri podjetju, katerega prokurista tožilstvo bremeni sodelovanja z zloglasnim kavaškim klanom? Ali se ne zdi to povsem nesprejemljivo za ministrstvo, ki preganja kriminalce? Najem je potekal preko razpisa, v službi pa posameznih oseb niso preverjali, pojasnjuje Matoz, ki trdi, da je bil razpis zakonit. Ko se je pojavila ta informacija, za katero Matoz, kot trdi sam, pred tem ni vedel, je prekinil pogodbo o najemu tega vozila in ga od sobote ne uporabljajo več. Vozilo so vrnili, zagotavlja notranji minister.

Spremembe zakona o tujcih

Na ministrstvu so se odločili, da bodo zaostrili pogoje za združevanje družin s priseljencem, ki tukaj zakonito biva, z enega na tri leta. Zakaj? "To je obdobje, v katerem se bo lahko ugotovilo, ali se je tujec iz tretje države, ki bo imel dovoljenje za bivanje, prilagodil in spoštuje naš pravni red," pravi Matoz, ki meni, da mora za združevanje družin miniti določeno obdobje. Prav tako tečaj slovenščine ne bi bil več brezplačen. "Plačali bi 40 odstotkov zneska, enako kot je za izpit iz slovenskega jezika, kar predstavlja v proračunu 1,3 milijona evrov prihranka." Na vprašanje, ali bo morda s tem slovenščina za tujce postala še manj zanimiva, Matoz odgovarja, "da če bodo želeli stalno ostati, bodo morali pridobiti dovoljenje za stalno prebivanje in takrat bodo morali znati dobro slovenščino". Ukinili bi tudi možnost brezplačnega enkratnega opravljanja preizkusa znanja iz slovenskega jezika? "Menimo, da mora tujec, ki se želi naučiti slovenščine in ki želi imeti to ugodnost, vsaj 40 odstotkov participirati, to jih bo spodbudilo, da bodo tečaje bolj resno jemali in jih obiskovali," je prepričan Matoz. Po izračunih ministrstva bi tako kandidati plačali okoli 200 evrov.

Tožilec bo moral odločitev o izpustu osumljencev pisno obrazložiti