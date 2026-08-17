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Slovenija

Upravne enote bi ob torkih in sredah poslovale do 19. ure

Ljubljana, 17. 08. 2026 22.42 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Upravna enota

Upravne enote bi lahko bile ob torkih in sredah kmalu odprte do 19. ure. Na notranjem ministrstvu Francija Matoza namreč spreminjajo uredbo o delovnem času upravnih enot. Spremembe se obetajo tudi zakonu o tujcih, razburja predvsem predlog, da bi se priseljenci v Sloveniji združili z družino šele po treh letih zakonitega bivanja enega od članov, prav tako bi ukinili brezplačne tečaje slovenščine za državljane tretjih držav. In kako Matoz komentira razkritje, da notranje ministrstvo najema luksuzni službeni avtomobil A8 pri podjetju, katerega prokurist je bil povezan s Kavaškim klanom?

Notranje ministrstvo spreminja uredbo o delovnem času upravnih enot, ker ocenjujejo, da morajo imeti ljudje možnost, da so jim določene storitve na voljo tudi popoldne. "Da lahko ljudje zadeve uredijo tudi popoldne in za to ne jemljejo dopusta," pojasnjuje minister.

Po novem bi bil delovni čas upravnih enot ob torkih in sredah do 19. ure. Matoz upa, da bo sprememba uredbe že na prvi seji vlade, kjer bo po njegovi oceni skoraj zagotovo tudi sprejeta.

Ob tem upravne enote po ministrovih besedah ne bodo imele nikakršnih težav pri prilagoditvi na nov urnik. "Obseg ur se ne spreminja, saj bodo dopoldne začeli delati kasneje."

S spremembo uredbe bi upravne enote ob določenih dnevih poslovale tudi popoldne.
S spremembo uredbe bi upravne enote ob določenih dnevih poslovale tudi popoldne.
FOTO: Bobo

Pogodbo o najemu luksuznega vozila prekinili

Kako so lahko na ministrstvu najeli službeni avtomobil pri podjetju, katerega prokurista tožilstvo bremeni sodelovanja z zloglasnim kavaškim klanom? Ali se ne zdi to povsem nesprejemljivo za ministrstvo, ki preganja kriminalce? Najem je potekal preko razpisa, v službi pa posameznih oseb niso preverjali, pojasnjuje Matoz, ki trdi, da je bil razpis zakonit. Ko se je pojavila ta informacija, za katero Matoz, kot trdi sam, pred tem ni vedel, je prekinil pogodbo o najemu tega vozila in ga od sobote ne uporabljajo več. Vozilo so vrnili, zagotavlja notranji minister.

Spremembe zakona o tujcih

Na ministrstvu so se odločili, da bodo zaostrili pogoje za združevanje družin s priseljencem, ki tukaj zakonito biva, z enega na tri leta. Zakaj? "To je obdobje, v katerem se bo lahko ugotovilo, ali se je tujec iz tretje države, ki bo imel dovoljenje za bivanje, prilagodil in spoštuje naš pravni red," pravi Matoz, ki meni, da mora za združevanje družin miniti določeno obdobje.

Prav tako tečaj slovenščine ne bi bil več brezplačen. "Plačali bi 40 odstotkov zneska, enako kot je za izpit iz slovenskega jezika, kar predstavlja v proračunu 1,3 milijona evrov prihranka." Na vprašanje, ali bo morda s tem slovenščina za tujce postala še manj zanimiva, Matoz odgovarja, "da če bodo želeli stalno ostati, bodo morali pridobiti dovoljenje za stalno prebivanje in takrat bodo morali znati dobro slovenščino".

Ukinili bi tudi možnost brezplačnega enkratnega opravljanja preizkusa znanja iz slovenskega jezika? "Menimo, da mora tujec, ki se želi naučiti slovenščine in ki želi imeti to ugodnost, vsaj 40 odstotkov participirati, to jih bo spodbudilo, da bodo tečaje bolj resno jemali in jih obiskovali," je prepričan Matoz. Po izračunih ministrstva bi tako kandidati plačali okoli 200 evrov.

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Tožilec bo moral odločitev o izpustu osumljencev pisno obrazložiti

Tožilci po oceni Matoza premalokrat predlagajo pripor za osumljence, ki jih policija pripelje pred preiskovalnega sodnika, ki jih nato spusti nazaj na prostost. Na ministrstvu so zato pripravili predlog spremembe uredbe o sodelovanju policije in tožilstva, ki so ga poslali tudi na pravosodno ministrstvo. "Zahtevali bomo, da tožilstvo vsako tako odločitev sporoči pisno in jo ustrezno obrazloži."

Matoz je ob tem izpostavil nedavni primer iz središča Ljubljane, ko je zaokrožil videoposnetek, na katerem tujci ponujajo drogo, kljub temu da je bila v bližini policija. "Pojavil se je očitek, da policija ne deluje," je pojasnil Matoz, zato so poostrili nadzor in dva tuja državljana in prosilca za mednarodno zaščito prijeli. Tožilec je nato odredil, da se tujca izpusti, kljub temu da so ju pred tem že obravnavali in da bi lahko ponovila dejanje. "Kmalu po tem, ko so enega od osumljenih izpustili, je bil eden zasačen pri tatvini v trgovini," je povedal Matoz, po novem bi torej morali tožilci odločitev o izpustu pisno utemeljiti.

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