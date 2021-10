Matozovi 'sanjski' posli z Madžari: kakšno vlogo je imela pri tem slaba banka?

Leta 2015 jo je najelo podjetje Bio-Elekt v Hrvatinovi lasti, ki je od države prejelo več milijonov subvencij. Dve leti kasneje je Matoz s sodelavci odkupil vsa posojila bioplinarne, 1,8 milijona evrov za ta posel pa je zagotovila Matozova odvetniška pisarna, ki si je denar izposodila od banke Sberbank. Z najemom bioplinarne so si zagotovili odkupno pravico, ki so jo tudi izkoristili. Tako so oktobra lani za nakup plačali dobrih 1,85 milijona evrov.

V samo petih mesecih je tako Matoz s preprodajo bioplinarne ustvaril skoraj 2,4 milijona evrov dobička. Madžarski lastniki so kasneje kupili še bioplinarno v Dobrovniku, in sicer od DUTB oziroma slabe banke, katere upravni odbor vodi ravno Matoz. Po informacijah portala naj bi Madžari zanjo odšteli dva milijona evrov, kar pa je trikrat manj od cene, ki jo je DUTB plačala za odkup bioplinarne od prejšnjega lastnika. Tako so ustvarili veliko izgubo.

Madžari so Hrvatinu kot uradnemu lastniku bioplinarne plačali 3,23 milijona evrov, obenem pa so svoji bioplinarni posodili milijon evrov. S tem zneskom so vrnili še preostanek dolgov do Matozove odvetniške pisarne, ki je lahko poplačala posojilo banke. Pannonia Bio je tako za bioplinarno plačala 4,23 milijona, še enkrat več kot Matoz in Hrvatin.

DUTB je medtem bioplinarno v Dobrovniku leta 2019 kupil za šest milijonov evrov, lani pa so začeli iskati novega kupca. Matozova odvetniška pisarna je aprila in maja z DUTB podpisala tri pogodbe o pravnem svetovanju, julija pa je DUTB za najboljšega ponudnika izbrala madžarsko podjetje Pannonia Bio. V tistem času je vlada v upravni odbor slabe banke imenovala Matoza, prodajo bioplinarne pa so zaključili avgusta.