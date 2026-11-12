Matozu zelena luč za reorganizacijo plač: kaj pa ostali?

Po napovedi radikalne prenove plač v javnem sektorju minister Franci Matoz tudi danes ob robu seje vlade izvzema policistov iz skupnega plačnega sistema ni želel komentirati.

Je pa glede spremembe plač v policijskih vrstah, kjer je zaposlenih skoraj 8000 ljudi, finančni minister zatrdil, da državni proračun zaradi tega ne bo dodatno v minusu. "Če bo, in seveda jaz močno verjamem, da bo ostalo v okviru načrta za leto 2027, potem ni nobenih težav," je povedal Andrej Šircelj. Meni, da bo masa plač ostala enaka.

Avtor trenutnega enotnega sistema plač v javnem sektorju Gregor Virant ocenjuje, da je to mogoče, a opozarja na posledice rušenja plačnih razmerij. "Ko duh uide iz steklenice, ga je izjemno težko spraviti nazaj. In na koncu lahko to zelo veliko stane in ne samo v denarju, ampak lahko to skvari odnose znotraj javnega sektorja in posledično zmanjša njegovo produktivnost," pravi.

In le obris tektonskih sprememb je bil že dovolj za prve razpoke med poklicnimi skupinami, kjer so apetiti narasli. "Upam, da bomo mi drugi, ki se bomo začeli pogovarjati glede izstopa iz enotnega, rigidnega plačnega sistema v javnem sektorju," je včeraj dejal Damjan Polh, predsednik Fidesa.

Nihče od ministrov, pristojnih za zdravstvo, vojsko, izobraževanje in kulturo, ki naj bi po koalicijski pogodbi zapustili enotni plačni sistem, danes ni odgovoril, kdaj oziroma če sploh bi s pogajanji začeli.

Minister Matoz je sicer za policiste predvidel, da bi spremembe uskladili in sprejeli že letos.

Sindikat ministrstva za obrambo in vojske naj bi sicer Matozu jutri poslal protestno pismo, zakaj pogajanja ne potekajo tudi v njihovih vrstah. Prvo priložnost za pojasnila bodo sindikati imeli jutri, ko imajo ministra Matoza namen soočiti z njegovimi namerami na seji Ekonomsko-socialnega sveta. Ali se bo seje minister sploh udeležil, pa nam z ministrstva niso odgovorili.