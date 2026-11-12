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Slovenija

Matozu zelena luč za reorganizacijo plač: kaj pa ostali?

Ljubljana, 12. 11. 2026 20.06 pred 30 minutami 2 min branja 13

Avtor:
Kaja Kobetič
Slovenska policija splošna

Nova fronta z javnimi uslužbenci je odprta. Po napovedi ministra Francija Matoza, da bi policisti izstopili iz enotnega plačnega sistema, je prvi skrbnik javnih financ, minister Andrej Šircelj potrdil, da so prenovo javnih plač uskladili. Za reorganizacijo plač v javnem sektorju ima torej minister Matoz zeleno luč. Medtem vojaki in zdravniki že pričakujejo enako, zdravstveni delavci in šolniki pa v tem primeru ne izključujejo protesta oziroma stavke.

Po napovedi radikalne prenove plač v javnem sektorju minister Franci Matoz tudi danes ob robu seje vlade izvzema policistov iz skupnega plačnega sistema ni želel komentirati.

Je pa glede spremembe plač v policijskih vrstah, kjer je zaposlenih skoraj 8000 ljudi, finančni minister zatrdil, da državni proračun zaradi tega ne bo dodatno v minusu. "Če bo, in seveda jaz močno verjamem, da bo ostalo v okviru načrta za leto 2027, potem ni nobenih težav," je povedal Andrej Šircelj. Meni, da bo masa plač ostala enaka.

Avtor trenutnega enotnega sistema plač v javnem sektorju Gregor Virant ocenjuje, da je to mogoče, a opozarja na posledice rušenja plačnih razmerij. "Ko duh uide iz steklenice, ga je izjemno težko spraviti nazaj. In na koncu lahko to zelo veliko stane in ne samo v denarju, ampak lahko to skvari odnose znotraj javnega sektorja in posledično zmanjša njegovo produktivnost," pravi.

In le obris tektonskih sprememb je bil že dovolj za prve razpoke med poklicnimi skupinami, kjer so apetiti narasli. "Upam, da bomo mi drugi, ki se bomo začeli pogovarjati glede izstopa iz enotnega, rigidnega plačnega sistema v javnem sektorju," je včeraj dejal Damjan Polh, predsednik Fidesa.

Nihče od ministrov, pristojnih za zdravstvo, vojsko, izobraževanje in kulturo, ki naj bi po koalicijski pogodbi zapustili enotni plačni sistem, danes ni odgovoril, kdaj oziroma če sploh bi s pogajanji začeli.

Minister Matoz je sicer za policiste predvidel, da bi spremembe uskladili in sprejeli že letos.

Sindikat ministrstva za obrambo in vojske naj bi sicer Matozu jutri poslal protestno pismo, zakaj pogajanja ne potekajo tudi v njihovih vrstah. Prvo priložnost za pojasnila bodo sindikati imeli jutri, ko imajo ministra Matoza namen soočiti z njegovimi namerami na seji Ekonomsko-socialnega sveta. Ali se bo seje minister sploh udeležil, pa nam z ministrstva niso odgovorili.

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KOMENTARJI13

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Misika1967
12. 11. 2026 20.36
Ugrablja nam drzavo,vse dela da bo do smrti na vladi.
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+1
1 0
deny-p
12. 11. 2026 20.34
Samo da jih vidim učitelje, da stavkajo z Štruklom na čelu, ko so jim plače orng dvignili......😤
Odgovori
0 0
Borec21
12. 11. 2026 20.30
Za učiyelje naj da ßtrukelj ki ropa državo že 30 let imamo pa pol hidokega kadra ki nič ne zna kr naj ßtrajkajo itak kar ućijo če bi al pa nebi
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-3
0 3
Misika1967
12. 11. 2026 20.35
Ocitno ne znas niti pisat.
Odgovori
0 0
Vselepo
12. 11. 2026 20.30
Res sem verjel v to vlado se v zakon kateri gre na referendum, ne zaupam pa niti golobnjaku se manj sindikatom, Niki tako ali tako ne, kljub temu da bi trenutno zakon prinesel+ upokojencem, ker pa gredo tudi vse na nož pa jim ne verjamem in resnično posledice lahko pridejo pozneje, če mi pa do Miklavža dokažejo da je zakon pokrit, pa grem za volit...
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+2
2 0
revolutionmustcome
12. 11. 2026 20.29
kako prozorno zvišaj plačo policaju da bo tepel narod.
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+3
3 0
poper00
12. 11. 2026 20.29
Novih 40 miljard dolga se kaže v vsej svoji lepoti.Plešavi policijo rabi da bo lahko pretepal ljudi,ki niso istega mnenja
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+2
2 0
Borec21
12. 11. 2026 20.29
In gospodarstvo naj pa crkne
Odgovori
+2
2 0
Infiltrator
12. 11. 2026 20.27
Tako je gremo na okope po pravico.....
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+4
5 1
galeon
12. 11. 2026 20.22
Dokler ne boste začel delat razlik znotraj skupine, ne boste naredil nič.
Odgovori
+4
5 1
Vera in Bog
12. 11. 2026 20.18
Naša dasnica je kot dec ki bi, pa ne more.
Odgovori
+4
5 1
Vera in Bog
12. 11. 2026 20.18
Nesposobneži !
Odgovori
+2
4 2
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