Mattarella v Ljubljani: Prijateljstvo med državama se krepi

Predsednika Slovenije in Italije Nataša Pirc Musar in Sergio Mattarella sta na novinarski konferenci po srečanju v Ljubljani izrazila zadovoljstvo nad razvojem odnosov med Slovenijo in Italijo ter izpostavila pomen manjšin za razvoj sodelovanja. Obenem sta izrazila zaskrbljenost zaradi dogajanja v zvezi z Ukrajino in na Bližnjem vzhodu.

Obisk italijanskega predsednika Sergia Mattarelle je iskrena potrditev prijateljstva in zaupanja med državama in vizije skupne prihodnosti, je dejala predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar ter izpostavila, da sta državi znali težko zgodovino preoblikovati v temelje za skupno prihodnost.

Sergio Mattarella in Nataša Pirc Musar

Izpostavila je odlične odnose med državama ter projekt prve čezmejne prestolnice kulture, v katero sta združeni tako Nova Gorica kot italijanska Gorica. "Projekt GO!2025 bi bil še pre 20 leti nepredstavjiv, danes pa je simbol vseh pobud, ki predstavljajo velik korak naprej v sodelovanju in krepitvi odnosov, na kar smo lahko ponosni tako v Timu kot v Ljubljani," njene besede povzema Rai News. Italijanski predsednik pa je izrazil zadovoljstvo, da se prijateljstvo med državama krepi in dodatno razvija, kar nenazadnje dokazuje velika blagovna menjava, a področij za nadaljnji razvoj je po njegovih besedah še veliko.

'Manjšini na obeh straneh sta naravni postovi med državama'

Oba sta posebno pozornost namenila tudi vprašanju manjšin. Njihovo varovanje je, kot je dejal Mattarella, simbol in znak demokratične zrelosti obeh držav in je lahko zgled za druge. Pirc Musarjeva je medtem ocenila, da skupnosti na obeh straneh meje služita kot "naravni mostovi med državama". "Njihova udeležba v dialogu predstavlja bistveni element sprave," je dodala. Slovenska predsednica se je italijanskemu kolegu zahvalila za spoštljiv odnos do Slovencev v Italiji, ki je zlasti v času, ko so ranljive skupine pogosto na udaru, dragocen. Ob tem je opozorila, da še obstaja prostor za napredek, na primer pri krepitvi avtonomije slovenskih šol v Italiji in zagotovitvi njihovega stabilnega financiranja, ki ga Slovenija upravičeno pričakuje.





















Sergio Mattarella v Ljubljani

Na novinarsko vprašanje glede zagotovljenega zastopstva za slovensko manjšino v italijanskem parlamentu, kakršnega ima italijanska skupnost v DZ, je Mattarella odgovoril, da gre za vprašanje, ki je v pristojnosti italijanske vlade, sam pa sicer temu vprašanju namenja veliko pozornosti. Pirc Musarjeva pa je dejala, da bo glede tega treba najti politično rešitev. Doslej je še vedno uspelo, da so bili slovenski predstavniki vedno izvoljeni, če pa enkrat ne bodo več, bodo razprave drugačne, je dejala.

Tudi o Zahodnem Balkanu, Ukrajini in Gazi

Predsednika sta podprla tudi nadaljnjo širitev EU ter poudarila nujnost pospešitve tega procesa. Zavzela sta se tudi za pravično rešitev za Ukrajino. Oba sta tudi izrazila zaskrbljenost zaradi domnevnega ruskega napada z droni na cilje Poljskem, obenem pa tudi zaradi torkovega izraelskega napada na cilje Hamasa v Katarju. "Smo nad prepadom, v katerega lahko pademo," je dejal italijanski predsednik. Glede dogajanja v Gazi je Pirc Musarjeva izpostavila, da je na preizkušnji mednarodno pravo, Mattarella pa je dejal, da dogajanje kliče po odločnem odzivu mednarodne skupnosti.

Golobova zahvala Mattarelli za njegov doprinos k odnosu med državama

Italijanskega predsednika se je kasneje srečal tudi s premierjem Robertom Golobom. Sogovornika sta spregovorila o prijateljskih dvostranskih odnosih, ki so dobri in temeljijo na medsebojnem spoštovanju in sodelovanju.

Sergio Mattarella in Robert Golob

Golob se je italijanskemu predsedniku zahvalil za njegov doprinos k odnosu med državama, predvsem pri politični rehabilitaciji bazoviških junakov in vrnitvi Narodnega doma v Trstu. "S svojo načelno držo je storil ogromno za ljudi na obeh straneh meje," je ocenil. Strinjala sta se, da so prav odnosi med Slovenijo in Italijo izjemno lep primer medsosedskega življenja znotraj Evropske unije. Glede manjšin sta si bila enotna, da je potrebno njun položaj nenehno izboljševati in obravnavati z vso pozornostjo. Slovenska vlada bo še naprej prisluhnila vsem predlogom izboljšanja statusa manjšine. Sogovornika sta se dotaknila tudi pomena širitve Evropske unije na Zahodni Balkan in problematike pravice do veta, ki pogosto zavira napredovanje kandidatk na njihovi poti v Evropsko unijo.

Sergio Mattarella na srečanju z Robertom Golobom

V četrtek odhaja v Koper