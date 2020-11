V PKP 6 izenačitev vpisnih pogojev: 'Predlog diskriminira maturante splošne mature'

Da 55. člen in njegova vsebina še posebej diskriminirata dijake strokovnih gimnazij, ki so bile ustanovljene z namenom poglabljanja določenih strokovnih področij, njihovi dijaki pa tako poleg splošnih pridobijo še specialna znanja različnih strokovnih smeri, pa opozarjajo pri Skupnosti strokovnih gimnazij Slovenije. Dodajajo, da predlog izenačuje vpisne pogoje "brez kakršnekoli pedagoške ali epidemiološke podlage" ter gre tako za "nesorazmeren, diskriminatoren in protiustaven"ukrep.

Na nespoštovanje oziroma kršitve Zakona o visokem šolstvu, ki naj bi omogočal vpis poklicnim maturantom le po strokovni vertikali in ne vsepovprek, že leta opozarjata obe skupnosti.

"Ta člen je bil v preteklih letih že predmet številnih strokovnih razprav na SAZU, DKSM, Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje. Vsi ti organi so ugotavljali velik pomen široke splošne izobrazbe in opozarjali na škodljivost, ker se že doslej ni spoštoval člen Zakona o visokem šolstvu, ki omogoča vpis v univerzitetne študijske programe le po strokovni vertikali. Epidemija covid-19 ne spreminja teh strokovnih argumentov in ne zahteva uzakonjenja preteklih nezakonitosti,"so zapisali v Skupnosti splošnih gimnazij.

Dodajajo, da lahko vsakršna sprememba v šolskem sistemu, kot je spreminjanje prehajanja med posameznimi stopnjami izobraževanja, povzroči nepopravljive posledice. "To bi se pokazalo v zniževanju splošnega znanja v populaciji."

Sprejetje 55. člena bo pomenilo dokončen razkroj premišljenega sistema izobraževalne vertikale, nepopravljive posledice za slovensko družbo z zniževanjem splošnega znanja v populaciji in je dolgoročno škodljivo za našo skupnost, kjer naj bi bilo znanje vrednota, pa so prepričani v Skupnosti strokovnih gimnazij.