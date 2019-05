Jabolko spora plačljiva maturantska parada

Temeljno sporočilo projekta plesne zveze je promocija plesa, zato je udeležba za vse dijake brezplačna, so zapisali na spletni strani. Drugače je s četvorko v Ljubljani. Tisti, ki se plesnih korakov niso učili pri Plesni šoli Urška Pro, so za udeležbo na paradi plačali deset evrov.

V tujini bodo pod okriljem PZS in projekta EQDF plesali v mestih na Slovaškem, Srbiji, Madžarskem, Severni Makedoniji, Črni gori in Republiki Kosovo. Skupno bo pod okriljem PZS plesalo več kot 20.000 plesalcev na 49 lokacijah v sedmih državah, je za STA povedal koordinator projekta EQDF Rudi Kocbek . Projekt EQDF sicer obstaja od leta 2005 in je rezultat dogodkov, ko je plesna šola Urška registrirala Maturantsko parado kot svojo blagovno znamko.

Pod okriljem Plesne zveze Slovenija (PZS) in njenim projektom European Quadrille Dance Festival (EQDF) bodo četvorko plesali v Litiji, Kočevju, Novem mestu, Črnomlju, Sevnici, Šentjerneju, Mirni, Novi Gorici, Tolminu, Ajdovščini, Postojni, Sežani, Idriji, Murski Soboti, Slovenskih Konjicah, Lendavi in na Ptuju.

Maturantsko četvorko bodo drugo leto organizirali dijaki

Plačljiva maturantska parada pa je bila jabolko spora v preteklih mesecih. Kot so v Dijaški skupnosti Ljubljana zapisali v sporočilu za javnost, so se v preteklih mesecih "aktivno zavzemali za zagotovitev brezplačne maturantske parade za vse ljubljanske dijake ter preprečitev spornih praks, ki so se v zvezi z organizacijo maturantske parade odvijale zadnjih nekaj šolskih let". V aprilu so se odločili za peticijo, v kateri zahtevajo enake pogoje za udeležbo na paradi za vse ljubljanske maturante.

"V peticiji dijaki zahtevamo brezplačno maturantsko parado, ki bo organizirana pod okriljem dijaške skupnosti, saj je to edini način, da preprečimo nadaljevanje izsiljevanja dijakov, ki se pojavlja že zadnjih nekaj let. Skupaj smo v ta namen zbrali skoraj 6000 podpisov ljubljanskih dijakinj in dijakov ter 22 podpisov direktorjev in ravnateljev ljubljanskih srednjih šol," so navedli. V aprilu so se predstavniki dijakov tudi sestali z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem, ki je organizacijo dogodka v prihodnjem letu predal dijakom, je še navedeno v sporočilu za javnost.

V skupnem sporočilu za javnost Dijaške skupnosti Ljubljana in Mestne občine Ljubljana pa je zapisano, da so spori med posameznimi ponudniki maturantskih plesov presegli meje dopustnega ter da "v kolikor se bodo potrdile govorice, da so sedanji organizatorji dijakom računali več, kot je bilo dogovorjeno na skupnem sestanku, deset evrov z DDV na udeleženca, na javni površini za parado ne bodo dobili ustreznega prostora".

Urška Pro od župana zahteva pojasnila

Solastnica Plesne šole Urška Pro, ki organizira Maturantsko parado v Ljubljani, Mateja Hočevar Prokofjev je dejala, da jim trenutno "ni čisto jasno, kaj se dogaja" glede na to, da imajo z ljubljansko mestno občino sklenjen dogovor, po katerem dijakom zaračunavajo deset evrov z DDV. Sprašujejo se, kakšni interesi so v ozadju teh "nekaj politično usmerjenih dijakov" in kako si sploh lahko to dovolijo, saj da je Maturantska parada njihova intelektualna lastnina in zaščitena kot blagovna znamka. Od župana zahtevajo pojasnila.