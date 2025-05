Maturanti bodo zavzeli ulice in zaplesali

Plesna zveza Slovenije bo kot koordinator projekta European Quadrille Dance Festival koordinirala ulično četvorko v Sloveniji (17 mest), na Slovaškem (3 mesta) in v Srbiji (14 mest). Letos se bodo tako istočasno zavrteli maturanti v 34. evropskih mestih. Gre za edinstven evropski projekt, ki preko glasbe in enostavne plesne koreografije povezuje mlade Evrope od leta 2005, so v plesni zvezi zapisali v sporočilu za javnost.

Plesna zveza Slovenije je sicer imetnik zadnjih treh Guinnessovih rekordov v sinhronem plesanju v letih 2009, 2010 in 2011. Rekordna znamka iz leta 2011 s 33.202 udeleženci še vedno velja za največje število simultano plesočih v četvorki.

Plesne prireditve pa bodo potekale še v drugih mestih po Sloveniji. Kranj je edino slovensko mesto, ki še pripravlja tradicionalni maturantski sprevod. Maturantski običaji Gimnazije Kranj nadaljujejo tradicijo ceremonialov nemških univerz in gimnazij iz 17. stoletja. Četvorka novogoriških maturantov, ki bodo zaplesali na Bevkovem trgu, bo tokrat obarvana v rožnato in zeleno modro, v barvah Gira in GO! 2025. Oblečeni bodo v majice teh barv.

Maturantsko ulično četvorko plešejo že od leta 2002, ko so maturanti prvič istočasno zaplesali v sedmih mestih, od leta 2005 so se priključila nekatera mesta v tujini.