Danes še zadnji dan pouka za okoli 17.800 maturantov

S sproščanjem omejitvenih ukrepov so se ta teden po večmesečnem pouku na daljavo v srednješolske klopi vrnili tudi vsi dijaki. Za dijake zadnjih letnikov priprave na splošno in poklicno maturo potekajo v skladu s šolskim koledarjem. Spomladanski rok splošne mature se je tako začel že 4. maja s pisanjem eseja iz materinščine.

Da se izognejo morebitnim karantenam, bodo zadnje konzultacije za maturo na večini gimnazij in srednjih strokovnih šol izvedli na daljavo. K splošni maturi spomladanskega roka se je sicer prijavilo 7180 kandidatov, k poklicni, ki se bo začela 29. maja, pa 10.623.

Maturanti bodo drugi del pisnega izpita iz materinščine pisali 31. maja, izpite iz tujih jezikov pa 29. maja, 8., 10., 14. in 15. junija. 5. junija bo pisni izpit iz matematike, med 1. in 16. junijem pa bodo pisni izpiti iz izbirnih predmetov. Ustni maturitetni izpiti bodo potekali na šolah med 14. in 23. junijem.

Z uspehom na letošnjem spomladanskem roku splošne mature bodo dijake seznanili 12. julija, poklicne pa 7. julija.

Maturantom, ki bodo med opravljanjem mature zboleli in jo bodo zato opravljali v jesenskem roku, se bo štelo, kot da so jo opravili v spomladanskem roku. S tem želijo zagotoviti enako obravnavo vseh maturantov pri vpisu na fakultete.

Za ostale letnike se to šolsko leto zaključuje 23. junija s podelitvijo spričeval naslednji dan.

V ponedeljek se bo začelo prostovoljno samotestiranje dijakov.Kolikšen je trenutno interes med dijaki, ni znano, na šole pa so poslali 180.000 testov. Na ljubljanski Gimnaziji Šentvid, ki jo obiskuje 607 dijakov, se je za samotestiranje po besedah ravnatelja Jake Erkerja odločilo 30 odstotkov dijakov, četrtošolci so se slabo odločali za to. Je pa zadovoljen, da so pristojni upoštevali želje ravnateljev za samotestiranje doma. Tako so na šoli v skladu s prejeto okrožnico pripravili vrečke s testerji po pet kosov, ki jih bodo dijaki prejeli danes z navodili, da se lahko samotestirajo v nedeljo zvečer ali ponedeljek.