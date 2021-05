Okužena maturantka ni pisala eseja, fakulteta ji je sporočila, da se spomladi ne more vpisati

Ena od letošnjih maturantk je bila dva dni pred pisanjem eseja pozitivna na koronavirus. "Jokala sem, svet se mi je podrl, ker sem se zavedela, da sem prinesla virus v hišo in da hči ne bo mogla pisati mature," je situacijo opisala mama maturantke Taja Albolena.

Kljub obljubam šolskega ministrstva, da bodo dijaki, ki bodo spomladi bolni, lahko maturo opravili jeseni in da bodo nato enakopravno obravnavani pri vpisu na fakultete, je bolno maturantko v ponedeljek na Akademiji za likovno umetnost čakal hladen tuš. Z akademije so ji namreč sporočili, da mora imeti že do poletja, ko potekajo preizkusi nadarjenosti, maturo opravljeno."Se pravi: do takrat, ko oni delajo proces izločanja, ko so rezultati sprejemnih izpitov, mora biti matura opravljena," je pojasnila Albolena.

Ker ni verjela odgovoru fakultete, je nato mama ves dan poizvedovala, ali se ni fakulteta zmotila. Na različne ustanove je razposlala več kot 20 pisem. "Po vsakem elektronskem sporočilu sem morala iti počivat, ker še vedno čutim posledice okužbe," je dodala.