Maturantski plesi odpovedani ali prestavljeni, ponekod težave z vračili denarja

Generacija 2019/2020 dijakov srednjih šol in učencev devetega razreda osnovnih šol si bo najverjetneje letošnje leto dobro zapomnila, a z grenkim priokusom. Že sredi marca je bila vlada zaradi hitrega širjenja novega koronavirusa primorana zapreti vse vzgojno-izobraževalne ustanove, pouk pa je naslednje mesece potekal na daljavo. Učenci osnovnih šol so se v šole že vrnili, dijaki srednjih šol, razen zaključnih letnikov, pa se bodo v šolske klopi znova vrnili šele jeseni.

Epidemija koronavirusa je letošnje maturante prikrajšala za edinstven in poseben dogodek - maturantski ples. Prestižni gala dogodek, na katerem se dijaki simbolično poslovijo od srednješolskih let, je tudi enkratna priložnost, ki s seboj prinese velike stroške. Največ skrbi maturantke in maturanti v tednih pred plesom posvečajo obleki, za katero na koncu v povprečju odštejejo od 200 do 500 evrov, nekateri celo več, za čevlje pa od 50 do 100 evrov. Mnoge maturantke gredo pred maturantskim plesom še na manikiro, profesionalno ličenje in k frizerju, kar pomeni dodatnih 80 do 150 evrov. Ko pod vsemi stroški potegnemo črto, so ti pogosto višji od 1000 evrov.

Ponosni starši so za maturantski ples pripravljeni plačati veliko, česar se zavedajo tudi organizatorji. Cene vstopnice za maturantsko večerjo se gibljejo okoli 50 evrov na osebo. Štiričlansko družino tako maturantski ples brez ostalih dodatnih stroškov (obleka, ličenje, manikira in drugo) stane običajno več kot 200 evrov.

Bodo torej letošnji maturanti in maturantke ostali brez maturantskega plesa? V plesni šoli Kazina so se, kot so nam sporočili, "zaradi razlogov, povezanih z maturantsko parado in vsemi manipulacijami z maturanti, odločili, da letos ne organizirajo ne tečajev ne plesa". Vse tečaje za valeto so v skladu z dogovorom s šolami odpovedali, vso razliko zneskov neopravljenih vaj in vplačane šolnine pa vrnili staršem. Prav tako so vse vplačane zneske vrnili tistim tečajnikom, s katerimi v predvidenem roku tečajev niso mogli izvesti, sami pa se niso odločili za nadaljevanje zdaj, ko lahko nadaljujejo delo. Kot nam je še povedalaSilvestra Perčič, direktorica plesne šole, se soočajo z izpadom dohodka od polovice marca do konca avgusta, ko bodo ponovno zagnali plesno sezono.