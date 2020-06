Maturitetno polo dijakom posredoval zunanji ocenjevalec

Po spletu je zaokrožila maturitetna pola iz matematike, čeprav je to do 13. julija, ko so uradno objavljeni rezultati splošne mature, tajni dokument. Z Državnega izpitnega centra so sporočili, da se jim je sam javil zunanji ocenjevalec, ki je potrdil, da je dva dni po odpisani maturi stiskal izpitno polo, jo rešil in zatem svoje dijake seznanil z vsebino in svojimi rešitvami. Maturantje s tajnim gradivom niso bili predčasno seznanjeni, so zagotovili na Ricu.

icon-expand Maturo iz matematike so dijaki pisali 6. junija, izpitna pola pa je v javnost pricurljala tri dni pozneje. FOTO: Aljoša Kravanja

Kot smo poročali, je v več zaprtih skupinah na Facebooku zaokrožila maturitetna pola iz matematike, čeprav je to tajni dokument vse do uradne objave rezultatov 13. julija. Na Državnem izpitnem centru (RIC) so o tem obvestili vse zunanje ocenjevalce in jih pozvali, naj posredujejo kakršnekoli informacije o objavi gradiva na družbenih omrežjih. Sam se jim je javil zunanji ocenjevalec, ki je potrdil, da je v ponedeljek, 8. junija, kar je dva dni po pisanju mature, z eRica za zunanje ocenjevalce stiskal izpitno polo za matematiko, jo zvečer rešil in naslednji dan dopoldan svoje dijake seznanil z vsebino in svojimi rešitvami. Potem je rešena izpitna pola pristala na spletu. Ric je Policijo že obvestil o svojih ugotovitvah. Predstavnik PU Ljubljana Tomaž Tomaževićje že včeraj potrdil, da zbirajo obvestila o primeru in preverjajo razloge za sum, ali je bilo storjeno kaznivo dejanje. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Na Ricu so z zunanjim ocenjevalcem prekinili pogodbo o ocenjevanju, glede na nova dejstva pa gimnazij ne bodo pozvali k izrednemu notranjemu nadzoru glede rokovanja z maturitetnim gradivom. Na Državnem izpitnem centru zagotavljajo, da maturantje splošne mature niso bili predčasno seznanjeni s tajnim gradivom, saj se je sporno dejanje zgodilo tri dni po pisanju izpita. Kot je že včeraj zagotovil direktor Rica Darko Zupanc, je skrb za maturante odveč, saj izpitna tajnost ni bila kršena. Sistem je sicer narejen tako, da dan po pisanju mature na vseh gimnazijah, skupaj z zunanjimi ocenjevalci, dobijo dostop do praznih pol. Kaj predvideva maturitetni pravilnik? Kot lahko preberemo v Uradnem listu, morajo vsi člani maturitetnih komisij in drugi delavci, ki jim je dostopno izpitno gradivo in podatki o šifrah kandidatov, "v okviru svojih pravic in dolžnosti skrbeti, da so gradiva in podatki v postopku priprave, izdelave, razmnoževanja, evidentiranja, odpošiljanja in shranjevanja ustrezno zavarovana kot uradna tajnost".

Republiška predmetna komisija sprejme izpitno gradivo na zaprti seji. Predsednik republiške predmetne komisije ali njegov namestnik oziroma glavni ocenjevalec osebno vroči izpitno gradivo predstojniku Državnega izpitnega centra ali drugi pooblaščeni osebi v zapečatenih ovojnicah. Republiška maturitetna komisija na zaprti seji izbere in določi izpitne pole za posamezni pisni izpit in komplet vprašanj ustnega izpita v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku. O tem sestavi zapisnik in določi rok, do katerega so podatki iz zapisnika uradna tajnost. Za prenos mora biti izpitno gradivo shranjeno v ovojnicah, zapečatenih z žigom tistega, ki ga pošilja, in z oznako izpitna tajnost – strogo zaupno. Kadar se izpitno gradivo pošilja po pošti, se zapečatena ovojnica da v drugo ovojnico, na kateri je poleg naslova pošiljatelja in naslovnika še oznaka "strogo zaupno".

icon-expand Prva stran maturitetne pole, ki je zaokrožila po spletu, celotno hranimo v uredništvu.