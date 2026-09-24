Matvoz ima podporo Svobode, Greiner že vložil kandidaturo

Pogled na Maribor s Pohorja FOTO: Shutterstock

Andrej Matvoz, ki je sprva razmišljal, da bo na lokalnih volitvah nastopil kot neodvisni kandidat, se bo za mariborski stolček potegoval s podporo Gibanja Svoboda. "Odločitev je bila sprejeta spontano, pri predstavitvi mojega programa o razvoju in napredku Maribora smo ugotovili določene sinergije," je povedal za STA. "Med pripravo na svojo samostojno kandidaturo sem ugotovil, da je povezovanje edina možnost, da si pridobim zaupanje Mariborčank in Mariborčanov in s tem priložnost mesto narediti boljše. Odprt sem za vsakršno povezovanje in ne izključujem nikogar. Želim premagati vse strankarske bariere, kajti mesto je od nas vseh, ne glede na politično prepričanje," je pojasnil. Informacijo o podpori kandidaturi Matvoza so potrdili tudi v Svobodi. Kot je povedala vodja svetniške skupine v mariborskem mestnem svetu Davorka Pregl, Matvoza podpirajo, ker so "pri njem prepoznali kombinacijo strokovnosti, izkušenj, poznavanja delovanja institucij in pripravljenosti prevzeti odgovornost za Maribor". "Pri izbiri smo gledali predvsem na to, kdo lahko verodostojno predstavlja naš program in povezuje ljudi," je navedla. 48-letni pravnik ni član te stranke, bi pa naj nastopil tudi na njeni listi za mestni svet. Datum uradne predstavitve kandidata še ni znan. "Takrat bom predstavil tudi svoje usmeritve, želje, cilje in svoj pogled na razvoj mesta," pravi Matvoz, ki v mariborski politiki doslej še ni bil aktiven. Mandat direktorja Agencije za varstvo konkurence mu poteče konec decembra 2027.

Svoboda je na prejšnjih volitvah leta 2022 nastopila z županskim kandidatom Vojkom Flisom, ki se je s prejetimi 20 odstotki glasov podpore uvrstil na tretje mesto med 15 kandidati. Trenutno ima drugo največje število sedežev v mestnem svetu – za listo Arsenovič za Maribor in pred SDS – ter dva podžupana.

Na volitve tudi radijec Bor Greiner

Radijski novinar Bor Greiner je zbral potrebno število podpisov podpore za oddajo kandidature za župana Mestne občine Maribor. "Na stojnici smo slišali ogromno predlogov in pripomb, pa tudi kritik, kar moramo narediti, in vse to bomo vključili v delo in program še pred začetkom volilne kampanje," je dejal ob današnji vložitvi kandidature. Kot predlagatelj njegove kandidature je nastopil sociolog Rudi Klajnšek. "Bora poznam osebno in ravno na tej točki ocenjujem, da je mogoče primeren človek, da spremeni politiko, ki je bila malo preveč podjetniška. Ne pravim, da je bilo vse slabo, ampak mislim, da Maribor rabi človeka, ki mogoče bolje razume, da je občina servis ljudi in občanov in da se je ne vodi kot podjetje," je povedal. "Župan je upravljavec skupnega dobrega in mora poslušati ljudi, se odločiti, narediti in potem tudi odgovarjati," se je strinjal Greiner. Maribor po njegovih besedah "potrebuje močnega župana, potrebuje nekoga, ki ni bil prej nikoli levi pa nikoli desni, pravzaprav v nobeni stranki, ker se tak župan lahko z vsemi pogovarja". "Ker dialog je prvi korak do tega, da popravimo stvari, ki morda ob dobrih niso bile opravljene dovolj dobro," je še povedal. 54-letni Greiner še nima izkušenj v politiki, je pa v javnosti znan kot dolgoletni novinar in urednik Radia City. Na novembrskih volitvah bo nastopil kot nestrankarski kandidat, zato je moral zbrati 794 podpisov podpore. "Zbrali smo precej več kot potrebno število podpisov, ker se je vmes število podpisov zmanjšalo zaradi zakonskih sprememb. Ko smo začeli zbirati, je bila ta številka precej večja," je pojasnil. Za listo BOR za spet naš MB za mestni svet še zbira podpise. Greiner je izpostavil, da prvi vlaga kandidaturo za župana Maribora. "Tudi v Ljubljani ni nihče hitreje zbral podpisov kot mi," je dejal. "Ni enostavno zbrati podpisov, zato je hvaležnost toliko večja," je sporočil vsem, ki ga podpirajo.

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