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Mavida Group širi svojo mrežo v Sloveniji: v Škofji Loki odkrili temeljni kamen za nov dom starejših

Ljubljana, 20. 10. 2026 10.01 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
Grundsteinlegung mit MAVIDA Gruppe

S slovesno položitvijo temeljnega kamna 1. oktobra je Mavida Group dosegla še en pomemben mejnik v Sloveniji. V Škofji Loki nastaja šesta lokacija Mavide v Sloveniji - s prostorom za 156 stanovalcev. Zaključek gradnje je načrtovan za konec leta 2028.

V sončnem jesenskem vzdušju so se v Škofji Loki zbrali predstavniki investitorja, države in lokalne skupnosti ter številni drugi gostje, ki so skupaj obeležili ta pomemben mejnik. Mavida Group, ki je v Avstriji prisotna na 36 lokacijah, z novim domom krepi svojo mrežo v Sloveniji in širi možnosti za kakovostno bivanje in oskrbo starejših.

V imenu investitorja je zbrane nagovorila Natali Mosser, ki je predstavila pomen projekta in vizijo novega doma. Zbrane so nagovorili tudi Miha Mihalj, direktor Mavide v Sloveniji, Andrej Štesl, državni sekretar na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve, ter Tine Radinja, župan Občine Škofja Loka.

Sodoben dom s poudarkom na kakovosti življenja

Novi dom je zasnovan kot sodobno in prijetno bivalno okolje, ki bo strokovno nego in oskrbo povezovalo z občutkom varnosti, pripadnosti in domačnosti. Sprejel bo 156 stanovalcev, približno 85 odstotkov sob pa bo enoposteljnih, kar bo omogočalo več zasebnosti in osebnega prostora.

Posebna pozornost bo namenjena osebam z demenco. Zanje bodo urejene štiri posebej zasnovane bivalne skupine, v katerih bosta okolje in oskrba prilagojena njihovim potrebam.

Srečanje generacij kot popotnica novemu domu

Slovesnost so s kulturnim programom obogatili otroci Vrtca Kamnitnik in pevska skupina Mavrica. Njihovi nastopi so poskrbeli za prisrčno vzdušje ter povezali različne generacije.

Prav medgeneracijsko povezovanje je dogodku dalo poseben pomen in ponazorilo vrednote, ki jih želi Mavida uresničevati tudi v novem domu: spoštovanje posameznika, povezanost z lokalnim okoljem in ustvarjanje skupnosti, v kateri se ljudje počutijo sprejete.

Slovesnost se je sklenila s skupnim odkritjem temeljnega kamna, ki je simbolno zaznamovalo novo poglavje razvoja Mavide v Sloveniji. Novi dom bo po dokončanju postal pomemben del skrbi za starejše v Škofji Loki in širši okolici.


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Mavida Group škofja loka temeljni kamen dom starejših

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