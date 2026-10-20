Mavida Group širi svojo mrežo v Sloveniji: v Škofji Loki odkrili temeljni kamen za nov dom starejših

V sončnem jesenskem vzdušju so se v Škofji Loki zbrali predstavniki investitorja, države in lokalne skupnosti ter številni drugi gostje, ki so skupaj obeležili ta pomemben mejnik. Mavida Group, ki je v Avstriji prisotna na 36 lokacijah, z novim domom krepi svojo mrežo v Sloveniji in širi možnosti za kakovostno bivanje in oskrbo starejših. V imenu investitorja je zbrane nagovorila Natali Mosser, ki je predstavila pomen projekta in vizijo novega doma. Zbrane so nagovorili tudi Miha Mihalj, direktor Mavide v Sloveniji, Andrej Štesl, državni sekretar na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve, ter Tine Radinja, župan Občine Škofja Loka.

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Grundsteinlegung mit MAVIDA Gruppe Arhiv ponudnika





























Sodoben dom s poudarkom na kakovosti življenja

Novi dom je zasnovan kot sodobno in prijetno bivalno okolje, ki bo strokovno nego in oskrbo povezovalo z občutkom varnosti, pripadnosti in domačnosti. Sprejel bo 156 stanovalcev, približno 85 odstotkov sob pa bo enoposteljnih, kar bo omogočalo več zasebnosti in osebnega prostora. Posebna pozornost bo namenjena osebam z demenco. Zanje bodo urejene štiri posebej zasnovane bivalne skupine, v katerih bosta okolje in oskrba prilagojena njihovim potrebam.

Srečanje generacij kot popotnica novemu domu