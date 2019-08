Mavretičeva poslovala tudi z velenjsko občino, ki jo že dolga leta vodi član SD

In čeprav je takrat napovedovala bleščečo poslovno pot – po njenih besedah naj bi se s kupci, ki naj bi poslali ponudbo za podpis pogodbe še istega leta, dogovarjali že zelo konkretno – pa danes poslovno ni tako uspešna. Kraljice d.o.o. je podjetje, v katerem ima Mavretičeva 25-odstotni lastniški delež. Leta 2016 so imeli še dobrih 40.000 evrov prihodkov, ki so nato padli, leta 2017 na 22.000 evrov, lani dva tisočaka več – dobrih 24.000.

Štiri dni po izbruhu afere 'švercanje' prebežnikov, katere del je bila menda tudi nekdanja kandidatka za evroposlanko, je pred kamere stopila članica ožjega vodstva socialnih demokratov Tanja Fajon in poudarila, da osumljena že dolgo nima več resnega stika s SD. "V zadnjih letih ni aktivna. Vsaj 10, 15 let ni članica stranke, tudi ni nikoli zasedala nobene pomembne funkcije znotraj stranke," poudarja evroposlanka in podpredsednica SD.

"Če obtožbe držijo, je to ne le vojno dobičkarstvo, ampak čisti fašizem," je oster SD-jev župan Ilirske Bistrice Emil Rojc. Tega so zaradi protimigrantskih stališč strankarski kolegi pred časom močno kritizirali in mu žugali z izključitvijo. Prvič po aferi pa je pred kamero stopila tudi članica ožjega vodstva stranke evropska poslanka Tanja Fajon.

O njenem domnevnem grehu in izkoriščanju stiske ljudi pa Fajonova dokler policijska preiskava še traja, bolj previdno, zadržano in zgolj načelno: "Od tega primera konkretno bi se želela distancirati, ne distancirati, ampak jasno povedati, ko bo zadeva končana, takrat bomo tudi videli epilog. Če se bo to izkazalo, da je resnično, potem bomo SD zadevo zagotovo obsodili."

Manj težav z neposrednostjo ima strankin ilirskobistriški župan Emil Rojc, ki ima pri vprašanju migracij pogosto ločeno mnenje od svojih strankarskih kolegov. Služenje na račun ljudi, ki bežijo pred vojnami, je, kot pravi brez dlake na jeziku, "ne samo vojno dobičkarstvo, takšna dejanja bi lahko brez problema označili za fašizem".

"Je dejanje, ki je protizakonito in je obsodbe vredno. In jaz upam, da bo država čim več takšnih ljudi zajela in jih tudi kaznovala," dodaja Rojc. Tudi sam Mavretičeve ne pozna in je ni nikdar srečal. Je pa svojeglavi Rojc v nehvaležni zgodbi našel vsaj kanček zadovoljstva. Zaradi težkih besed in podpihovanja protimigrantskega razpoloženja je prišel navzkriž s politično centralo. V igri je bila celo izključitev, zdaj pa po njegovem s tem, ko stranka obsoja takšna dejanja, posredno tudi priznava, da je imel prav.

Fajonova povezave sicer ne vidi. "Župana Rojca smo takrat klicali na zagovor, ko je sodeloval na protestih. Protesti so bili v času volilne kampanje. Videli smo, kdo vse je sodeloval. Zlasti smo obsojali to, da so to izkoriščali v politične namene. Razumem pa skrb ljudi ob meji in zlasti pa skrb župana."

Kakšna stranka je torej Židanova SD? Opcija Emilov Rojcev ali Lidij Mavretič? Ali morda nekje vmes – stranka zmedenih načel?