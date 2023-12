Mavrična zastava bo na ljubljanski mestni hiši 'ostala kar nekaj časa'

Dejal je, da je dejanje daleč od tistega, kar zagovarjajo v Mestni občini Ljubljana in kar zagovarja sam. " Moje mnenje se ni spremenilo: živimo skupaj in spoštujemo vse različnosti ," je zagotovil. Odgovor mestne občine na incident pa je mavrična zastava, ki bo na Mestni hiši "ostala kar nekaj časa".

Incident so obsodili tudi predsednica države Nataša Pirc Musar, premier Robert Golob, ministrica za kulturo Asta Vrečko, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh ter organizator festivala društvo Škuc.

Festival se je v Ljubljani začel v soboto, do 17. decembra pa bodo na njem skupaj prikazali 24 igranih celovečernih in dokumentarnih ter 19 kratkih filmov iz 27 držav. V središče so tokrat postavili južnokorejski film.