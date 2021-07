Mavrične zastave in pozivi vladi k obsodbi potez Madžarske in Poljske

Ob obisku predsednikov vlad Višegrajskih držav pri premierju Janezu Janši so se s protestno akcijo odzvali LBGTI aktivisti, ki so v Ljubljani razprostrli mavrične zastave. Ob tem so opozorili, da gre za skupino držav, ki nasprotujejo enakosti lezbijk, gejev, biseksualnih in interspolnih oseb ter "ogroža njihova življenja".

Predstavniki LGBTI organizacij so opozorili na sporen zakon o prepovedi javne objave vsebin LGBTI na Madžarskem, ki je včeraj stopil v veljavo. "Madžarska aktivno gradi sovraštvo proti LGBTI-ljudem že leta" in madžarski zakon "LGBTI-ljudi potiska nazaj za domače zidove, proti njim razpihuje sovraštvo ter jih izpostavlja dodatni diskriminaciji in nasilju. Ceno za to bodo plačevali ljudje s svojimi življenji, v prvi vrsti LGBTI-osebe, potem pa tudi vsi ostali".

Medtem so v Ljubljani aktivisti ob obisku presednikov vlad Višegrajske skupine držav razprostrli mavrične zastave.

Spomnili so tudi na diskriminatorno ravnanje poljske, ki je razglasila t.i. območja brez LGBTI. "Pri tem spolno usmerjenost, spolno identiteto in spolne značilnosti označujejo za ideologijo, kar je podlo in sprevrženo. Zanikajo človeškost LGBTI-oseb, njihovo enakovredno mesto v družbi, njihov prispevek k razvoju družbe, njihov obstoj." V razvitem, demokratičnem svetu to, da si, kdor si, in to, da ljubiš kogarkoli pač ljubiš, ne glede na spol, ni nobena ideologija, ampak osnovna pravica ovekovečena tako v ustavah demokratičnih držav, kot tudi temeljnih listinah Evropske unije in Združenih narodov, so še zapisali. Opozorili so, da se je tudi slovenski predsednik vlade Janez Janša v preteklosti že večkrat postavil na stran nasprotnic in nasprotnikov človekovih pravic LGBTI-oseb "in celo dejal, da je madžarski zakon lahko vzor drugim državam".

Predsednika vlade in celotno vlado pozivajo, da se v času, ko bodo oči evropske in svetovne javnosti uprte v Slovenijo pridruži skupini držav Evropske unije, ki so obsodile sovražen zakon na Madžarskem, da predsednik vlade javno obsodi poteze Madžarske in Poljske, ki slabšajo življenja LGBTI-oseb v njihovih državah in da Slovenija v času predsedovanja Evropski uniji zaščiti enakost in življenja LGBTI-oseb v Sloveniji, Evropski uniji in širše. Pod poziv so se podpisali Društvo informacijski center Legebitra, Zavod Koroška Pride, Društvo Parada ponosa, Mladinski center Maribor in Društvo DIH - Enakopravni pod mavrico.