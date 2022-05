Max Airsoft - Specialisti za airsoft, zračno in strelno orožje

Max Airsoft sestavljajo zaposleni z dolgoletnimi izkušnjami z airsoftom, večina jih prihaja iz večjih slovenskih airsoft klubov, kjer so dolga leta nabirali izkušnje. Airsoft jim poleg službe predstavlja tudi hobi, zato vam bodo pri odločitvi za nakup zagotovo znali dobro svetovati. V ponudbi imajo veliko opreme za športne strelce, lovce, policijo, varnostne službe, tabornike, skavte in vse, ki svoj prosti čas radi preživljajo v naravi.

Se sprašujete, kaj sploh je airsoft?

Airsoft je vojaški simulacijski šport, pri katerem se uporabljajo replike orožij, ki izstreljujejo kroglice iz trde plastike. Gre za taktično bojno igro, podobno paintballu, v kateri igralci doživijo prave bojne situacije, ponavadi v bojnih skupinah - oddelkih. Šport se je razvil v Aziji (Japonska, Hong Kong), kjer je zaradi strogih zakonov zelo težko legalno pridobiti orožje. Airsoft replike so v Sloveniji dovoljene, saj jih po zakonodaji uvrščamo med igrače, kljub temu pa ob uporabi pomanjkljive zaščitne opreme zlahka pride do poškodb. Pri airsoftu se uporablja orožje, čimbolj podobno pravemu, domet airsoft orožja je večji od dometa paintball orožja, prav tako je večja tudi natančnost airsoft orožja. Razlika med omenjenima športoma se pojavi tudi pri strelivu, saj pri airsoftu uporabljajo 6mm in 8mm velike, srednje težke kroglice, medtem ko strelivo za paintball predstavljajo barvne kroglice, ki se ob trčenju razlijejo. Namen igre airsoft je izločiti vse nasprotnike, ali opraviti vse dane naloge v danem scenariju. Igralci v airsoftu uporabljajo tipično vojaško opremo, da so čim bolj podobni pravim vojakom.

Nakup v trgovini MaxAirsoft