Okuženi z vodo iz Maximarketa bodo zahtevali odškodnino

Po skoraj dveh mesecih neuspešnega iskanja vzroka kontaminacije vode je - še vedno oziroma še bolj - zgrožena. "Meni je škandalozno, da se sploh kaj takega lahko zgodi sredi Ljubljane. NIJZ ni podal še nobenega uradnega poročila, to je zdaj že več kot dva meseca, vse institucije so zatajile, jaz sem takrat tudi na Mercator podala vprašanje in nisem sploh nobenega odgovora dobila."

Obiskovalci Maximarketa so morali zaradi okužbe tudi do zdravnika. "Grozno je zgledalo, zastrupitev, močni krči, bruhanje, driska, temperatura," pripoveduje Neža , ki se je aprila v enem od lokalov okužila z dvema požirkoma vode.

Napaka v vodovodnem sistemu naj bi se zgodila med vzdrževalnimi deli na sistemu za gašenje. Četudi so nanj priklopljene štiri stavbe - poleg stolpnic TR2 in TR3 še Cankarjev dom in Maximarket - pa je Ljubljanica pritekla le iz pip v veleblagovnici.

Namesto čiste pitne vode so obiskovalci lokalov v priljubljeni ljubljanski veleblagovnici v začetku aprila, kot je prvi poročal Dnevnik , pili vodo iz Ljubljanice. Ta se, kot smo neuradno izvedeli, zbira v nekakšnem bazenu in je namenjena hlajenju stavbnih prostorov oziroma gašenju le-teh prek požarnih škropilnikov.

Kdo pa bo kril izgube lokalov, ki dva meseca niso imeli niti evra prihodka? Najemniki sicer ta čas ne plačujejo najemnine, kljub neobratovanju pa morajo seveda plačati zaposlene. Lastnik lokala Moji štruklji ima v tej poslovalnici denimo zaposlenih 12 ljudi. "Če so na bolniški ali na čakanju, so bili doma, je plača delavca približno 100 evrov na dan. To se pravi 1000, 1200 evrov na dan stroškov samo s tem v bistvu, ko ne obratujemo. Poleg ostalih zadev, ki smo jih mogli zavržti, uničiti. Ne vem, približno 100 tisoč evrov škode, nekaj takega."

Ali in od koga bodo terjali odškodnino, pa še ni jasno. Lokale bi lahko odprli v prihodnjih dneh, vsaj tako upajo na Mercatorju, kjer so nam sporočili, da so tudi fizično preprečili, da bi se onesnaženje dogodilo na enak način. In kdo bo za onesnaženje odgovarjal? Na policiji pravijo, da kriminalistična preiskava še poteka.