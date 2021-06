Mazači tokrat nad poslopje NSi

Dan potem, ko so stavbo Ministrstva za kulturo porisali s kljukastimi križi, so se vandali spravili še nad sedež Nove Slovenije (NSi). Pročelje so popackali z modro barvo, na tla pa narisali modro črto. "Nestrpnost, ki se razrašča v naši družbi, se je danes ponoči žal manifestirala tudi na naši fasadi. Obsojamo tovrsten vandalizem in pozivamo k dialogu, strpnosti in miroljubnemu sobivanju. Le na teh temeljih lahko zgradimo družbo, ki bo imela prihodnost," so se na dogodek kratko odzvali pri NSi.

Policija je bila obveščena in si je kraj že ogledala. Zanimivo pri tem sicer je, da so nepridipravi uporabili odtenek modre, kakršnega kot svojo prepoznavno barvo uporablja prav NSi.

Simoniti o 'mazaški akciji z nizkotnim političnim sporočilom'

Minister za kulturo Vasko Simoniti se je danes s posnetim sporočilom odzval na včerajšnji dogodek.