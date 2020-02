McCafé, kjer se pije vrhunska kava

Kaj je tiso, kar zares dobro kavarno loči od povprečnega lokala, kjer tudi strežejo kavo? To je strast do kave. To sta znanje in pozornost, ki ga vsi vpleteni vložijo v to, da je vsaka postrežena kava kar najbolj popolna. A vse se začne že veliko prej

McCafé FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Italijanska tradicija in strast do kave V kavarnah McCafé uporabljajo kavo Intensa, ki so jo posebej za McDonald's izdelali v butični italijanski pražarni Caffè Ottolina iz Malina. Ta se s praženjem kave in ustvarjanjem vrhunskih mešanic ukvarja že več kot sedemdeset let. Kava Intensa je nekoliko močneje pražena, zato je njen okus še posebej poln in zaokrožen.

McCafé FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Dobra kot dobro delo Vsa kava, uporabljena za mešanico Intenso, nosi certifikat neprofitne mednarodne organizacije Rainforest Alliance, ki si s svojim delovanjem prizadeva za ohranjanje naravnega okolja in pomaga ljudem, ki so od tega okolja odvisni. Zdaj ko veste tudi to, boste v naslednjem espresu ali kapučinu v McCaféju še toliko bolj uživali.

McCafé FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Vrhunsko orodje Vendar samo vrhunska kavna mešanica ni dovolj. Zdaj potrebujemo še vrhunski kavni aparat. V McCaféju uporabljajo aparate italijanskega proizvajalca La Cimbali, ki je svoj prvi aparat za pripravo kave na osnovi vodnega uparjanja izdelal že leta 1912. Danes so njihovi dovršeni avtomati srce marsikatere dobre kavarne po svetu.

McCafé FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Tega pač ne zmore vsak Na koncu pa še bistveno. Priprava popolnega espresa je svojevrstna umetnost. O konsistenci in barvi pene, intenzivnosti vonja, zaokroženosti okusa in nasploh o značaju vročega napitka odločajo najmanjše malenkosti. In o teh se lahko odloča le človek: usposobljen in izkušen barista. Vsi bariste in baristke v kavarnah McCafé so opravili posebno usposabljanje. A morda je še pomembnejše to, da zares uživajo ob tem, ko ustvarjajo kavne mojstrovine za vas.

McCafé FOTO: PR/Arhiv ponudnika