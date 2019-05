McDonald's Slovenija na elitni lokaciji

Raziskava Best Buy Award Slovenia General 2019/2020 je pokazala, da so anketiranci, prebivalci Slovenije, največ glasov za najboljše razmerje med kakovostjo in ceno v kategoriji verige restavracij namenili ravno družbi McDonald's Slovenija. Osvojena nagrada Best Buy je tako nepristranska potrditev kakovostne ponudbe hrane in pijače, ki je potrošnikom na voljo po optimalni ceni.

Srđan Krumpak, direktor družbe Alpe-Panon, McDonald’s, je ob tem prejemu nagrade povedal, da je najboljše razmerje med kakovostjo in ceno McDonald'su praktično vpisano v DNK.

Vodja marketinga pri McDonald's Slovenija Tomaž Erjavec pa je pojasnil, da pri kakovosti ne sprejemajo kompromisov.

Mesto na slovitem Times Squareu

Zdaj pa se lahko slovenska restavracija pohvali, da je svoje mesto dobila na slovitem newyorškem dvaintrideset nadstropnem nebotičniku Thomson Reuters na Times Squareu.