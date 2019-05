McDonald's Slovenija prepričljivo na prvem mestu

Anketiranci so potrdili, da je McDonald's Slovenija številka ena v ponudbi najboljšega razmerja med ceno in kakovostjo, ko gre za ponudbo restavracij na slovenskem trgu.

Big Mac, najslavnejši burger na svetu, v McDonald'sovih restavracijah po Sloveniji stane le 2,40 evra.

Največ glasov za McDonald's Raziskava Best Buy Award Slovenia General 2019/2020 je pokazala, da so anketiranci, prebivalci Slovenije, največ glasov za najboljše razmerje med kakovostjo in ceno v kategoriji verige restavracij namenili ravno družbi McDonald's Slovenija. Osvojena nagrada Best Buy je tako nepristranska potrditev kakovostne ponudbe hrane in pijače, ki je potrošnikom na voljo po optimalni ceni.

V prenovljenih restavracijah lahko hrano naročite na digitalnem kiosku. Hrana se začne pripravljati, šele ko je vaše naročilo oddano.

Najvišja kakovost po vsem dostopnih cenah Srđan Krumpak, direktor družbe Alpe-Panon, McDonald’s, je ob tem prejemu nagrade povedal, da je najboljše razmerje med kakovostjo in ceno McDonald'su praktično vpisano v DNK. »Naše poslanstvo, lahko bi celo rekli, da naš poslovni model temelji na ponudbi izdelkov najvišje kakovosti po vsem dostopnih cenah. Priznanje Best Buy razumemo kot potrditev, da delamo dobro. Veseli nas, da to prepoznajo tudi naši gostje. Njihovo mnenje nam največ pomeni.«

Med otroki je zelo priljubljeno tudi praznovanje rojstnih dni v McDonald'su.

Brez kompromisov Vodja marketinga pri McDonald's Slovenija Tomaž Erjavec je pojasnil, da pri kakovosti ne sprejemajo kompromisov. »Goveji zrezki v burgerjih, na primer, so narejeni izključno iz govedine, 100 % govedine. Nobenih dodatkov, le malo soli in popra jim dodamo na koncu. Poreklo vseh sestavin za naše izdelke je 100-odstotno kontrolirano. Priljubljeni McNuggetsi so narejeni iz 100 % belega piščančjega mesa, krompirček se cvre v 100-odstotnem kakovostnem rastlinskem olju itd.«

Zelo dober obisk imajo tudi restavracije Drive In. Nekatere so odprte 24 ur na dan.

Cel meni za samo 3,60 evra Rezultate raziskave je vodja marketinga osvetlil še s stališča ponudbe, ki po njegovem mnenju njihove goste najbolj prepriča. »Menim, da so vprašane v raziskavi Best Buy še posebej prepričali naši ikonični izdelki, ki so na voljo po nedosegljivo nizkih cenah. Legendarni Big Mac in priljubljeni McChicken tako staneta le 2,40 evra. Šest kosov Chicken McNuggets z omako dobite za 2,50 evra in dvojni Cheeseburger za samo 2 evra. Še posebej dobro so sprejete tudi naše Super srede, ko je cel meni z enim izmed naših klasikov na voljo za samo 3,60 evra.« Dober glas seže tudi čez Atlantik Osvojitev priznanja Best Buy Award za najboljše razmerje med kakovostjo in ceno, ki ga je prejel McDonald's Slovenija, tudi v ZDA ni ostala neopažena. Novica je bila objavljena celo na velikem prikazovalniku na slovitem Times Squaru. Nenazadnje k ugledu največje svetovne verige restavracij prispeva tudi tako majhen trg, kot je slovenski.

McDonald's Slovenija na Times Squaru. FOTO: P.R.