McDonald's v Sloveniji podpira mlade talente

McDonald's s finančno donacijo sodeluje v programu Glasbenik sem, za humanitarni program Polna šolska torba pa je prispeval originalne zvezke in barvice, narejene iz odsluženih reklamnih plakatov.

Ema, OŽbej in Neža, glasbena družina Glasbenik sem FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Odprti za dobre pobude McDonald's svojo vlogo v družbi jemlje resno in ima posluh za pobude, ki prihajajo iz lokalnega okolja. Na globalni ravni je McDonald's velik podpornik športa in kot pokrovitelj nastopa na največjih svetovnih dogodkih. Na lokalni ravni pa veliko pozornosti posvečamo manjšim, konkretnim akcijam, ki nas tesneje povežejo z lokalnimi skupnostmi," delovanje McDonald'sa pojasni Maxime Moulin, direktor družbe Alpe-Panon d.o.o., ki je nosilka franšize McDonald's za Slovenijo. "Odprti smo za pobude iz našega okolja in se radi udeležimo najrazličnejših akcij. Zelo smo tudi naklonjeni projektom Zveze prijateljev mladine Slovenije, saj menimo, da zelo dobro in neposredno naslavljajo konkretne težave mladih iz ekonomsko ogroženih okolij."

Miha (harmonikaš), Glasbenik sem FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Podpora glasbenim upom Glasbenik sem je eden novejših humanitarnih programov v organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki je za ta namen ustanovila poseben sklad. S projektom želi otrokom in mladostnikom, ki si želijo glasbenega ustvarjanja in zanj nimajo možnosti, omogočiti glasbeno izobrazbo ali pomagati pri nakupu inštrumenta. S pomočjo donatorjev, kot je McDonald's v Sloveniji, ti mladi ne bodo prikrajšani za možnost pridobivanja glasbenega znanja in razvoja talenta. In ker projekt po Sloveniji še ni široko poznan, so se pri McDonald'su odločili, da dobro besedo o njem pomagajo širiti tudi prek svojih kanalov. "Morda pa k donaciji spodbudimo še kakšno drugo podjetje in posameznike," to odločitev komentira Denis Potočnik, vodja marketinga v podjetju Alpe-Panon, in opozarja, da so prijave za program odprte še do 30. avgusta.

Nađa (harfistka), Glasbenik sem FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Ali poznate nadebudnega mladega glasbenika, ki bi mu prišla pomoč pri njegovem glasbenem napredku? Obiščite spletno mesto programa, kjer se nahaja tudi vloga. Zagotavljanje osnovnih šolskih potrebščin Humanitarni program Polna šolska torba v organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije poteka že več let in je v javnosti bolj poznan. Letos se je tudi McDonald's odločil pomagati napolniti šolske torbe za otroke iz socialno in ekonomsko ogroženih okolij. Posebej za ta namen so pripravil novo kolekcijo šolskih zvezkov in svoje odslužene reklamne plakate dali predelati v kakovostne barvice. "S tem smo naredili dve dobri stvari hkrati. Odsluženi plakati so dobili novo priložnost, da sodelujejo v nečem lepem," je pojasnil Denis Potočnik.