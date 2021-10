Med 25 oglaševanimi prodajami nepremičnin pet primerov nepravilnosti

Inšpektorji so ugotovili, da pri petih od 25 oglaševanih nepremičnin niso izpolnjeni pogoji za pričetek oglaševanja in prodaje. V enem primeru je npr. nepremičninska družba oglaševala prodajo brez ustreznega gradbenega dovoljenja, v treh primerih pa prodajalec ni izpolnjeval splošnih pogojev prodaje.

Okoljski inšpektorat je v želji po zaščiti končnih kupcev pred tveganjem neizpolnitve obveznosti investitorja oziroma vmesnega kupca kot prodajalca po prodajni pogodbi ob prodaji stanovanj in enostanovanjskih stavb tudi letos izvedel nadzor prodaje 25 naključno izbranih stavb. Kot so sporočili, so inšpektorji za 15 manjših stavb, ki ne potrebujejo upravnika, in deset večjih stavb, ki ga potrebujejo, preverjali, ali prodajalci izpolnjujejo pogoje za sklepanje pogodb oziroma oglaševanje nepremičnine, kot so opredeljeni v Zakonu o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES), torej ali je prodajalec bodisi lastnik zemljiške parcele, na kateri gradi oziroma bo gradil stavbo, ki je predmet prodajne pogodbe, bodisi imetnik stavbne pravice na zemljiški parceli, na podlagi katere je upravičen zgraditi stavbo, ki je predmet prodajne pogodbe. Preverjali so, ali je bilo za gradnjo izdano dokončno gradbeno dovoljenj, če je predmet prodaje posamezen del stavbe z več posameznimi deli, pa tudi ali je prodajalec v obliki notarskega zapisa določil splošne pogoje prodaje posameznih delov stavbe z vsebino, določeno v 8. členu ZVKSES.

Od nadzorovanih 25 prodaj nepremičnin je v petih primerih prodajal investitor sam, v dvajsetih primerih pa je imel sklenjeno posredniško pogodbo o prodaji in oglaševanju nepremičnine z nepremičninskim posrednikom. V dveh primerih, ko je investitor prodajal sam, je ta ustanovil novo podjetje, ki je bilo namenjeno zgolj prodaji posameznih delov v določeni stavbi ali soseski (investitor ima lahko več aktualnih projektov, pri čemer za vsakega posebej ustanovi novo podjetje, v katerem nastopa kot prodajalec), so pojasnili na okoljskem inšpektoratu in dodali, da je prodajo vseh petnajstih manjših, eno- in dvostanovanjskih stavb oglaševal nepremičninski posrednik. Ugotovitve Inšpektorji v 20 primerih od 25 oglaševanih nepremičnin niso ugotovili nepravilnosti, v petih primerih pa so ugotovili, da niso izpolnjeni pogoji, ki jih ZVKSES določa za pričetek oglaševanja in prodaje nepremičnin. V enem primeru je nepremičninska družba oglaševala prodajo brez ustreznega gradbenega dovoljenja in nato oglas umaknila, v treh primerih pa prodajalec ni izpolnjeval splošnih pogojev prodaje. Medtem ko je en prodajalec splošne pogoje prodaje nato izpolnil, sta dva oglas umaknila.