Med 50 najboljšimi učitelji na svetu tudi Slovenec

Uroš Ocepek, ki je bil lani izbran za učitelja leta, je profesor računalništva v trboveljski srednji šoli. Dijaki ga naravnost obožujejo in hkrati spoštujejo. Je njihov zaupnik, hkrati pa odličen učitelj in mentor. Je izredno zahteven, a hkrati veliko da svojim dijakom, ki pobirajo nagrade za inovacije na področju umetne inteligence.

Nekoč je zaradi stave prišel v šolo kot Pikaču, v znak solidarnosti so se njegovi dijaki oblekli v rumeno.

Priznanje in nagrado za najboljšega učitelja na svetu v višini milijon dolarjev vsako leto skupaj z Unescom podeljuje Varkey Fundation. Na letošnjem izboru se za laskavi naslov poteguje tudi Ocepek.

Ocepek je bil lani s strani iniciative Učitelj sem! Učiteljica sem! razglašen za učitelja leta in tako predstavnika za izbor Global Teacher Prize. S svojim delovanjem izjemno prispeva k prepoznavnosti učiteljskega poklica ter prek svojih aktivnosti venomer izpostavlja potrebe po spremembah šolskega sistema, predvsem glede uvedbe obveznega predmeta računalništvo in informatika v osnovnih in srednjih šolah.