Med 50 rekorderji z najvišjimi plačami v javnem sektorju 48 zdravnikov

Glede na to, da je zdravniški sindikat Fides za sredo napovedal stavko, ker z zdravstvenim ministrom ne najdejo skupnega jezika glede njihovih zahtev, smo preverili, koliko znašajo najvišje plače zdravnikov v primerjavi s plačami drugimi javnih uslužbencev. Vendar pa primerjava ni mogoča, saj je na portalu plač javnega sektorja objavljenih samo 50 najvišjih plač za posamezne mesece, tu pa najdemo skoraj same zdravnike, kar 48. Samo dve plači sta iz drugih poklicev. Včasih je bilo javno objavljenih tisoč najvišjih plač in je bilo mogoče narediti primerjavo med izplačili, čeprav je bila tudi med tisoč najbolje plačanimi javnimi uslužbenci večina zaposlenih v zdravstvenih ustanovah. Zdaj so na tem seznamu v glavnem zdravniki, s plačami od 10.815 do 15.156 evrov bruto.

Slabih 13 tisočakov plače so izplačali tudi v Zdravstvenem domu Murska Sobota, nekaj manj pa še v Zdravstvenem domu Cerknica in Nova Gorica. Slabih 11 tisočakov pa so za plače izplačali še zdravstveni domovi v Šmarju pri Jelšah, Kopru, Ormožu in Gornji Radgoni. Zadnji na seznamu 50 najvišjih plač v javnem sektorju je zdravnik v Bolnišnici Ptuj s plačo 10.815 evri bruto.

15 zdravnikov je iz UKC Ljubljana, 2 iz UKC Maribor, na seznamu je tudi precej drugih bolnišnic in zdravstvenih domov. Na tretjem mestu najvišjih plač je znesek 14.852, ki je bil izplačan za delo v Bolnišnici Ptuj in v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor.

V UKC Maribor najvišje izplačilo za leto 2021 znašalo 137 tisoč evrov

UKC Ljubljana, UKC Maribor in Splošno bolnišnico Celje smo že v začetku decembra lani zaprosili za konkretne podatke o plačah zaposlenih za preteklo leto, saj sta tako Upravno sodišče kot Informacijski pooblaščenec že pred časom zavzela stališče, da so vse plače zaposlenih v javnem sektorju javne, kar pomeni, da so ustanove dolžne posredovati podatke o plačah javnih uslužbencev, z imenom in priimkom.

To so upoštevali samo v celjski bolnišnici, kjer so nam posredovali seznam 50 najvišjih izplačil zaposlenim za leto 2021, z imeni in priimki vseh zdravnikov. V UKC Maribor imena skrivajo in so nam dali samo podatke o najvišjih izplačilih, medtem ko v UKC Ljubljana še vedno ne želijo razkriti kakšne plače prejemajo njihovi zaposleni in nam na našo zahtevo vse do danes niso niti odgovorili.

Ko smo jih v UKC Maribor ponovno pozvali, naj dopolnijo seznam z imeni in priimki zaposlenih, nam je Samo Turk odgovoril: Ko so se v javnosti pričele pojavljati informacije o višinah bruto prejemnikov, so bili naši zaposleni izpostavljeni različnim oblikam groženj po sporočilih, tudi uničevanju lastnega premoženja. Zaradi varnosti zaposlenih zdravstvenih delavcev, za katere obstaja bojazen, da bodo z razkritjem imen še večja tarča raznih oblik neupravičenega pritiska ter celo telesnega ogrožanja, v želji po ohranitvi osebne varnosti sodelavcev in njihove zasebnosti, osebnih podatkov ne moremo podati in vam v prilogi posredujemo seznam najbolje plačanih zaposlenih zdravnikov brez imena in priimka.