Med akcijo nadzora nad vozniki e-skirojev ugotovili več kot 100 kršitev

Kot so sporočili z Agencije za varnost prometa (AVP), so bile najpogosteje kršitve povezane z nepravilno uporabo površine za vožnjo. Pri štirih voznikih pa so policisti ugotovili, da so vozili pod vplivom alkohola.

Policija je minuli teden v okviru preventivne akcije Varno z e-skirojem izvajala poostren nadzor nad vozniki e-skirojev. Med 18. in 24. aprilom je tako nadzorovala 481 voznikov e-skirojev in pri 103 voznikih ugotovila kršitve. Od tega so policisti 85 voznikom e-skirojev izrekli zgolj opozorilo.

AVP je v času preventivno-ozaveščevalne akcije izvajala tudi terensko akcijo, ki se je začela 20. aprila v Kopru, nadaljevala v Kranju, Mariboru, Novem mestu in zaključila 23. aprila v Ljubljani. Mimoidoči so lahko opravili praktičen preizkus vožnje na poligonu in od strokovnjakov dobili napotke o varni vožnji z e-skirojem. To je pritegnilo predvsem mladostnike, ki po zakonu že lahko uporabljajo e-skiroje. Ti so tako lahko v varnem okolju in pod skrbnim nadzorom promotorjev prometne varnosti preverili svoje sposobnosti upravljanja z e-skirojem.

»Akcija je bila zelo uspešna, neposredno je Agencija nagovorila več kot 500 uporabnikov e-skirojev. Precej voznikov e-skirojev je bilo navdušenih nad ozaveščanjem in praktičnimi prikazi na poligonu, opravljenih je bilo veliko pogovorov o varni uporabi in preudarni udeležbi v prometu. Nekateri uporabniki so menili, da so dovolj seznanjeni z vsemi področji predpisov in uporabe lahkih motornih vozil. Med javnostjo je bilo zaznati tudi posameznike, ki nad e-skiroji niso navdušeni in menijo, da v promet ne sodijo,« so zapisali v AVP.

Med terensko akcijo so ugotovili, da veliko mladih ne pozna pravil vožnje z e-skiroji in se ne zavedajo, da je med vožnjo e-skiroja do 18. leta predpisana uporaba zaščitne čelade. AVP in Policija uporabo čelade sicer priporočata prav vsem uporabnikom tega lahkega motornega vozila. Med poškodbami pri padcih z e-skirojem so namreč najpogostejše prav poškodbe glave. Lani so predstavljale že 56 odstotkov vseh poškodb z e-skirojem.