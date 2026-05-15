Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Med čakanjem v zastoju kadili na avtocesti

Maribor, 15. 05. 2026 12.22 pred 14 minutami 1 min branja 6

Avtor:
M.S.
Kajenje na avtocesti

V jutranjem zastoju, ki je zaradi prometne nesreče nastal na avtocesti v smeri Murske Sobote, so znova opazili osebe, ki so izstopile iz svojih vozil. Kljub temu da je tovrstno ravnanje nevarno in prepovedano, so si nekateri krajšali čas s kajenjem cigaret.

V uredništvu smo prejeli fotografije s pomurske avtoceste, kjer se je zjutraj zgodila prometna nesreča, vozniki pa so obtičali v zastoju.

Kot je razvidno s fotografij, so nekateri kljub prepovedi izstopili iz vozila in na avtocesti kadili.

Izstopanje iz vozila v zastoju
Izstopanje iz vozila v zastoju
FOTO: Bralec

Izstopanje iz vozila v primeru nesreč oziroma zastojev na avtocesti je prepovedano, razen v primeru nuje, zato morajo udeleženci ostati v vozilu. Za kršitev 30. člena Zakona o pravilih cestnega prometa je predpisana globa 150 evrov.

Izstop je dovoljen za intervencijske službe, vzdrževalce cest ter voznike ali potnike vozila, ustavljenega v sili na odstavnem pasu.

O spornem obnašanju udeležencev v prometu smo poročali že v začetku maja, ko sta se v dveh dneh na primorski avtocesti zgodili dve prometni nesreči. Kamere so ujele moškega, ki si je privoščil krajšo fizično aktivnost na ograji avtoceste, ter družino, ki je iz avtomobila spustila otroke z žogo.

Preberi še Sklece na ograji avtoceste in žoganje otrok v zastoju
prometna nesreča reševalni pas

Na primorski avtocesti ostajajo zastoji

Moskisvet.com Ali je kajenje za volanom dovoljeno? Ministrstvo eno, policija drugo
24ur.com 'Zakonu o omejevanju tobačnih izdelkov na črnem trgu ploskajo'
24ur.com Za mlade kadilce se obetajo velike spremembe
Moskisvet.com Kako opustiti kajenje in kaj se zgodi z našim telesom, ko prenehamo?
Vizita.si Kako zelo škoduje že ena cigareta na dan?
24ur.com V iskanju pomoči je poklical kar številko na škatlici cigaret
24ur.com Učenci množično posegajo po elektronskih cigaretah, zalotili celo osemletnika
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Potouceni kramoh
15. 05. 2026 12.36
Tut če ne bi kadili , je nekaterim potrebno iti lulat in kakat al pa pobruhat ter mal pognojit asfalt in travo tko da prepoved ni ravno na mestu
Odgovori
+1
1 0
Jarek
15. 05. 2026 12.35
Ljudje moramo pridno čičati in čakati v avtu, medtem ko se nam Dars že leta smeje v obraz.
Odgovori
+2
2 0
Rudi Dolenc
15. 05. 2026 12.33
kdor to piše ni normalen, pa kaj smo vozniki, žival ne more biti 5 ur privezana v avto, pa človek ne sme , da pokkadi enega, kaj mora sedet pa vrata imet odprta ali kaj, a dars pa lahko dela kar hoče, kam je šel ta svet. razumem, da se otroci ne igrajo z žogo, jasno je nevarno, če pa stopiš ven pa enega pokadiš, pa ne more biti katastrofalno narobe
Odgovori
+7
7 0
Cenb77
15. 05. 2026 12.33
ko boste zrihtal ceste da ne bomo čakal, bomo pa v avtih... ...bite se
Odgovori
+5
5 0
mackon08
15. 05. 2026 12.32
Mi smo pred leti obtičali na avtocesti 4 ure na mestu, se pravi, da bi ves čas morali biti v vozilu. Ne nabijajte brez veze.
Odgovori
+12
12 0
Anion6anion
15. 05. 2026 12.28
Prav zoprni ste že s temi novicami. Pojdite vi v avto in sedite nepremično 6 ur.
Odgovori
+16
17 1
bibaleze
Portal
Romantičen trenutek, ki je zasenčil vse premiere v Cannesu
Couvadov sindrom: ko moški izraža znake nosečnosti
Couvadov sindrom: ko moški izraža znake nosečnosti
Bratska vez: Ljubezen, rivalstvo in vse vmes
Bratska vez: Ljubezen, rivalstvo in vse vmes
Tudi pri 88 letih še vedno misli nanjo
Tudi pri 88 letih še vedno misli nanjo
zadovoljna
Portal
Kralja ni opazil nihče, vsi so gledali le njo
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Kate Middleton v Italiji prekršila protokol
Kate Middleton v Italiji prekršila protokol
Je Karlo res zaročil lepo Slovenko?
Je Karlo res zaročil lepo Slovenko?
vizita
Portal
Pri 28 letih so mu diagnosticirali raka, glavni simptom pa je bil nepričakovan
Nekdanji alkoholik svari tri skupine ljudi: 'Za vas je pitje alkohola še posebej nevarno'
Nekdanji alkoholik svari tri skupine ljudi: 'Za vas je pitje alkohola še posebej nevarno'
Zgodba mlade mamice, ki je uspešno premagala raka
Zgodba mlade mamice, ki je uspešno premagala raka
Kdaj telovaditi za boljše rezultate in zdravje srca
Kdaj telovaditi za boljše rezultate in zdravje srca
cekin
Portal
Tri plače, tri realnosti: kako v resnici živijo Slovenci s 1.000, 1.500 in 2.500 evri
Tiha ovira v karieri: zakaj vas pomanjkanje samozavesti lahko stane napredovanja
Tiha ovira v karieri: zakaj vas pomanjkanje samozavesti lahko stane napredovanja
Kam smo Slovenci 'spravili' kar 7,8 milijarde evrov?
Kam smo Slovenci 'spravili' kar 7,8 milijarde evrov?
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
moskisvet
Portal
Umrl igralec kultnega filma: z vlogo postal ikona osemdesetih let
Če tega ne odstranite pravočasno, lahko trajno poškodujete lak avtomobila
Če tega ne odstranite pravočasno, lahko trajno poškodujete lak avtomobila
Srbska izbranka Jana Oblaka v oprijeti črni obleki ukradla vso pozornost
Srbska izbranka Jana Oblaka v oprijeti črni obleki ukradla vso pozornost
Ste res trezni? Alkohol v telesu ostane dlje, kot si mislite
Ste res trezni? Alkohol v telesu ostane dlje, kot si mislite
dominvrt
Portal
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Pregovorno mokra Zofka prinaša padavine in kakšno nevihto
Pregovorno mokra Zofka prinaša padavine in kakšno nevihto
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
okusno
Portal
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Pica palačinka iz pečice
Pica palačinka iz pečice
voyo
Portal
Jagenjčki in levi
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713