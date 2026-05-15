Med čakanjem v zastoju kadili na avtocesti

Kot je razvidno s fotografij, so nekateri kljub prepovedi izstopili iz vozila in na avtocesti kadili.

V uredništvu smo prejeli fotografije s pomurske avtoceste, kjer se je zjutraj zgodila prometna nesreča, vozniki pa so obtičali v zastoju.

Izstopanje iz vozila v primeru nesreč oziroma zastojev na avtocesti je prepovedano, razen v primeru nuje, zato morajo udeleženci ostati v vozilu. Za kršitev 30. člena Zakona o pravilih cestnega prometa je predpisana globa 150 evrov.

Izstop je dovoljen za intervencijske službe, vzdrževalce cest ter voznike ali potnike vozila, ustavljenega v sili na odstavnem pasu.

O spornem obnašanju udeležencev v prometu smo poročali že v začetku maja, ko sta se v dveh dneh na primorski avtocesti zgodili dve prometni nesreči. Kamere so ujele moškega, ki si je privoščil krajšo fizično aktivnost na ograji avtoceste, ter družino, ki je iz avtomobila spustila otroke z žogo.